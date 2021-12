Zlíňanům vadil hlavně nepotrestaný faul na Reitera za nerozhodného stavu 1:1 a ofsajdová situace, která předcházela vítězné brance Madsena. „Reity šel sám na brankáře. Byl to jasný faul,“ je přesvědčený Tkáč.

Další klíčový okamžik neviděl, informace měl zprostředkované hlavně od zraněných spoluhráčů, kteří duel sledovali v televizi. „V kabině jsme to řešili. Kluci nám posílali zprávy, že to byl jasný ofsajd. Já jsem to na hřišti ale neviděl,“ přiznává.

Chybou je, že na pohárových zápasech není přítomno video. „VAR by nám v tomto případě asi pomohl,“ věří mládežnický reprezentant.

Rychlá trefa Tkáče nestačila. Ševci i kvůli chybám rozhodčích v poháru skončili

Ševci se ale dlouho mohli spolehnout na sebe, na vlastní umění. V prvním poločase hráli dobře, soupeři se vyrovnali, klidně mohli přidat další branky.

Hostům pomohla vedoucí branka Tkáče, jenž zužitkoval chybu Ousoua a přihrávku Poznara. „Určitě nás gól nakopl, pomohl nám. Takto rychlou branku jsme potřebovali,“ říká.

Slavia s výjimkou Evropské konferenční ligy inkasovala na domácí scéně po sedmi zápasech s čistým kontem.

Hned za sedm minut domácí po spolupráci mladíků vyrovnali. Samek přihrál Horskému, kterému stačilo nastavit nohu, aby poslal míč do odkryté branky.

Talentovaný mladík se dočkal premiérové trefy ve slávistickém A-týmu. „Bohužel za šest minut jsme dostali vyrovnávací gól na 1:1. A dát Slavii dvě branky není vůbec jednoduché,“ uvedl.

Zlíňané se zlobí právem. Rozhodčí v Česku chybují jen ve prospěch mocných

Pražané poté do poločasu neproměnili několik šancí a obratu se dočkali až v 53. minutě. Po několik odrazech usměrnil míč do sítě Madsen a stejně jako Horský si připsal první gól ve slávistickém "áčku". Zlínští marně reklamovali, že brance zřejmě předcházel ofsajd.

V závěru po kličce brankáři Šiškovi upadl ve vápně Olayinka a sudí Petřík nařídil penaltu, z níž nigerijský křídelník zvýšil. Zlín nenavázal na předchozí vzájemný duel v poháru, který v dubnu 2017 v Edenu nečekaně vyhrál 1:0.

„Výkon byl ale dobrý, takže pokud jej zopakujeme i v Olomouci, můžeme tam uspět,“ věří Tkáč.