V pondělí ráno si ještě plnil klubové povinnosti, když ve sportovních třídách ZŠ Komenského ve Zlíně společně s dalšími ševci zahájil školní rok, po obědě už se ale záložník David Tkáč hlásil trenéru Janu Suchopárkovi v Hotelu Baltaci Atrium, kde se sešla česká fotbalová reprezentace do jednadvaceti let.

Fotbalista Zlína David Tkáč (vpravo) se chystá s dalšími lvíčaty na zápasy proti Slovensku a Islandu. | Foto: FAČR

„Původně jsem chtěl přijít pěšky, ale ještě jsem si musel sbalit pár věcí. Jelikož jsem je nechtěl táhnout na ramenou, dojel jsem raději autem a trošku se pak prošel,“ popisuje s úsměvem.

Tkáče nominace překvapila a zároveň i potěšila. Naposledy navlékl dres se lvíčkem na prsou před rokem a půl. To byl ale ještě hráč dvacítky, nyní už patří do starší kategorie.

„Jsem rád, že jsem byl nominovaný. Dlouho jsem nehrál, takže jsem to moc nečekal. Užívám si to tady,“ líčí.

Ze současného kádru zná asi polovinu spoluhráčů, které potkal v lize nebo v mládežnické reprezentaci.

Se zbytkem týmu se poznal během prvních dvou dnů.

„V pondělí jsme byli s kluky na večeři, abychom se trošku poznali. Prošli jsme si město, docela se i nasmáli. Třeba nevěděli, že jsou po náměstí,“ líčí s úsměvem.

V reprezentaci se potkal i s útočníkem Slovácka Vechetou, sobotní derby ale příliš nerozebírali.

„Chvíli jsme si popovídali, ale nějak to neřešili. Tady jsme kámoši,“ tvrdí.

CÍTÍ, ŽE MÁ REZERVY

Jedním z témat hovoru byl také zdravotní stav gólmana Dostála.

Zkušený brankář Zlína dochytal víkendové utkání s natrženou ledvinou, sobotní noc strávil na Jednotce intenzivní péče Krajské nemocnice Tomáše Bati.

„Po zápase, jak jsme přijeli do Zlína, jsme zjistili, že je v nemocnici a jeho stav je vážný. Teď už by to mělo být naštěstí dobré. Chvíli bude doma odpočívat, snad se k nám brzy připojí,“ doufá.

Také Tkáč spoluhráče ze Zlína chvíli neuvidí.

Alespoň si může na pár dnů odpočinout od každodenních klubových povinností.

Dobře ví, že trenér Vrba svěřence v reprezentačním přestávce šetřit vůbec nebude.

Navíc nálada v posledním týmu FORTUNA:LIGY není po prohraném derby zrovna ideální.

„Tady bude větší pohoda než mají kluci ve Zlíně, kde budou v týdnu makat. Tomu se já vyhnu,“ ví dobře.

Zato věří, že po návratu na Letnou v šatně najde nachystaný a pozitivně naladěný mančaft. „Musíme konečně začít sbírat body,“ burcuje.

Pomoct musí i Tkáč. Kreativní středopolař se však po vleklých a komplikovaných zdravotních problémech teprve rozjíždí. „Ještě nejsem tam, kde jsem byl předtím,“ cítí.

Rezervy prý má v pohybu a také v řešení některých herních situací. „Většinou jsem z toho dokázal vyjet, teď se mi to moc nedaří. V zakončení jsem býval víc klidný,“ říká sebekriticky.

I přesto jej trenér Suchopárek povolal do reprezentace. Vicemistr Evropy z roku 1996 od zlínského záložníka požaduje stejné věci jako zkušenější kolega Vrba.

I v jednadvacítce by měl hrát na pozici číslo osm nebo deset. „Mělo by to být podobné,“ předpokládá.

Reprezentační tým do 21 let vstupuje do nové etapy, jejímž cílem je kvalifikace na příští mistrovství Evropy na Slovensku v roce 2025.

Právě s hostitelskou zemí šampionátu se lvíčata ve čtvrtek utkají v prvním přípravném utkání.

Duel hostí Uherské Hradiště. „Ještě si musím říct o lístky. Budu jich brát deset. Podívat se přijede rodina, příbuzní, kamarádi i kluci z týmu,“ hlásí.

Duel proti Slovensku je posledním herním testem před začátkem blížící se kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

Český tým zahájí náročnou pouť příští úterý na Islandu. „Nikdy jsem tam nebyl. Island je prý pěkný. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat,“ těší se na ostrov.

V základní skupině český výběr narazí ještě na Dánsko, Wales a Litvu.

„Ambice máme ty nejvyšší, ale dobře vím, že každý zápas bude náročný a vyrovnaný. Může to být o jeden gól. My ale chceme skončit první,“ říká Tkáč.

Také pro zlínského odchovance je účast na mistrovství Evropy hráčů do 21 let velkou motivací. „Je to sen každého kluka ze Zlína,“ vyznává se. „Každý se chce dostat do ligy nebo reprezentace,“ dodává.