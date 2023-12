„Někdy se nezahřeji ani do konce tréninku,“ přiznává s úsměvem člen české fotbalové reprezentační jednadvacítky.

Zlínskému odchovanci duely na konci dlouhého podzimu příliš nevoní.

Šikovný středopolař si rád hraje s balonem, na trávníku vymýšlí kulišárny, snaží se přelstít protivníka, protlačit se do šance.

Na těžkých terénech, které ovlivňují poslední letošní kola, ale moc šancí prosadit se kombinací či individuálně nemá.

„Určitě to není jednoduché,“ přitakává.

„Trávník klouže, je hodně měkký, trhá se. Jak jsme mohli vidět už v minulých kolech, utkání jsou spíše samý nákop, souboj. Míč se třeba se štěstím někam odrazí. O tom to asi spíš bude i v Liberci,“ myslí si.

Fotbalista Zlína David Tkáč při zápase s Libercem.Zdroj: FC Zlín

Ševce, kteří dál zůstávají na předposledním patnáctém místě FORTUNA:LIGY, čeká o víkendu náročná šichta.

Zlíňané se při posledním letošním výjezdu představí na severu Čech, U Nisy vyzvou Slovan.

Očekává se vyrovnaná bitva, duel plný střetů a osobních soubojů. „Čeká nás těžký soupeř. Liberec se nyní hodně zvedl. Drží dlouhou sérii bez prohry. Je to spíš kombinační tým, ale uvidíme, jaký tam bude terén. Možná nám bude vyhovovat víc, ale může to být víc boj než fotbal,“ přemítá.

Když Moravané naposledy slavili výhru pod Ještědem, byl právě Tkáč jediným střelcem utkání. To bylo v srpnu 2021.

Letos v dubnu Zlíňané v Liberci padli 1:2.

Nyní chtějí uhrát lepší výsledek, bodovat.

Trenér Červenka sází také na Tkáče.

Ofenzivní záložník letos skóroval dvakrát, celkem v české nejvyšší soutěži zaznamenal osm branek.

Osobní statistiky by ještě do konce podzimu rád přikrášlil. „Samozřejmě bych chtěl dát více gólů, ale jsem rád i za ty dva. Doufám, že další ještě přibudou. Důležité je, aby se rozprostřely do celého týmu,“ uvedl Tkáč.

VOLNO STRÁVIL DOMA

Hlavní ale je, aby se o víkendu hrálo. Odložení dalšího duelu si v Baťově městě nikdo nepřeje.

„Já předpověď nesleduji, ale kluci mi dávají info. Dobře vím, že počasí se zlepšilo, podmínky jsou daleko lepší. Sněžit už nemá, ale mrznout asi bude,“ předpokládá jednadvacetiletý záložník.

Poslední domácí střetnutí se Slavií zhatila vydatná sněhová nadílka, o odložení utkání se rozhodlo až v den utkání. „Dozvěděl jsem se to až na stadionu, když jsem přijel na sraz. S kondičním trenérem jsme šli do posilovny, volné odpoledne jsem trávil doma s rodinou,“ líčí.

„Samozřejmě mě to mrzelo. Na zápas jsme se těšil. Se Slavií se nehraje každý týden,“ dodal.