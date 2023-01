„Úplně stoprocentní to není, ale celý prosinec jsem poctivě odběhal a zvládl jsem i to, co měli kluci o svátcích. Taky jsem se připravoval sám," hlásí.

Při prvním tréninku v novém roce se s mužstvem rozklusal, absolvoval nějaká cvičení, ale do žádných větších akcí se zatím nepouštěl.

„Spíš nabírám kondici, přihrávám na pár metrů, ale na střelbu či nějaké dlouhé nákopy to ještě není. Musím začít pomalu," ví dobře.

Že by stihl první jarní třaskavý proti Baníku je nepravděpodobné, i kvůli terénům zřejmě začne později. „Nechci předbíhat. Už několikrát jsem si říkal, že půjdu do zápasu, ale nikdy to nedopadlo. Chci se hlavně doléčit," říká.

Mládežnický reprezentant dobře ví, že návrat v této fázi nijak neuspíší. Spíš si může ještě uškodit. Už tak pauzíruje víc než deset měsíců.

Naposledy nastoupil 27. února 2022 na Spartě, od té doby marodí.

Kvůli vleklým problémům s třísly procestoval půlku republiky, pomoc hledal i na sousedním Slovensku. Trápení ukončil až doktor Maurer v Praze, kde v říjnu podstoupil operaci třísel.

„Je to velká kapacita. Operoval hodně sportovců, taky fotbalistů. Byl to ale běžný zákrok," říká Tkáč.

Co mu bolest a problémy způsobilo, netuší. Na vině je možná přetížení, nedostatečná regenerace. Ať za trably bylo cokoliv, čekal, že hojení bude rychlejší. „Nakonec z toho je rok," nechápe.

Nekonečnou pauzu snášel velmi těžce. Několikrát se pokoušel vrátit, ale comeback mu nikdy nevyšel. Ani tak ale víru nikdy neztrácel, byť chvílemi pochyboval a hlavou se mu honilo všelicos.

„Bylo to hodně dlouhé, ale snášel jsem to celkem dobře. Pro nikoho to není příjemné a pro mě jako pro mladého hráče to bylo obzvláště těžké. Starší kluci už vědí, co mají čekat," připomíná.

Nyní věří, že po krátké zimní pauze konečně vyběhne na ligový trávník a na jaře přidá další starty v nejvyšší soutěži.

Nyní jich má na kontě čtyřiadvacet, v nich vstřelil šest branek.

Skvělou bilanci by ještě rád vyšperkoval. Motivací má víc než dost. Jednou z nich je i nový trenér, také Tkáč se chce bývalému reprezentačnímu kouči předvést.

„Nečekal jsem, že by taková personě mohla do Zlína přijít. Všichni jsme ale rádi, že u nás takový trenér je," dodává.