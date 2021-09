„Sice jsem zažil doby, kdy jsme spávali v Luhačovicích, teď už se to ale neděje. Jsme profíci, umíme se nachystat, udělat si svůj režim tak, aby nám to vyhovovalo a my byli připravení,“ říká kapitán Fastavu Tomáš Poznar.

Ševci v pátek odpoledne absolvují tradiční předzápasový trénink. V sobotu ráno se sejdou na rozcvičku a po společném obědě vyrazí do boje o krále kraje.

Blíží se další derby. Jste napjatý?

Osobně se těším na každé ligové utkání. Tohle je ale derby. Souboj dvou týmů ze Zlínského kraje, který je mezi hráči a fanoušky vyhecovaný. Pro lidi to bude atraktivní zápas. Snad se jim bude líbit. My jsme naposledy doma body ztratili, takže máme velkou motivaci předcházející zaváhání odčinit a rivala pokořit.

Připouštíte si tlak a očekávání fanoušků?

Osobně mě to nijak nesvazuje. Zápasů se Slováckem už jsem několik odehrál, takže vím, jak to v těchto utkáních chodí. Vnímám však odpovědnost za sebe, za tým, lidi, se kterými společně pracujeme. Rozhodně fanoušky nechceme zklamat v žádném zápase, o derby to platí dvojnásob. Příznivci si přejí, ať zápas zvládneme, stejně to máme my hráči. Tlak není úplně svazující, určitě je ale chceme vyslyšet.

Dokážete pochopit, proč ten zápas berou tak prestižně?

Samozřejmě vnímám zlínské fanoušky. Dobře vím, Slovácko je u nich v nemilosti, nepřítel číslo jedna. Nevím, zda mezi sebou mají nevyřešené účty ani kde dlouhodobé spory začaly, už se ale z toho stal kolorit. Příznivci obou táborů si chtějí vydobýt své území, být v kraji jedničkami. Oba kluby mají něco do sebe. My jsme krajské město, což je určité privilegium. Někdo to vnímá víc… Ale je pravda, že už za mých mladých let, v dorosteneckých či juniorských kategoriích, to vždycky bylo na hřišti i v hledišti vyhrocené. Vybavuji si, když jsem byl malý kluk a na Letné ještě nebyla nová tribuna, tak na tom plácku zničehonic běžel náš kotel na ten jejich. Děly se velké věci, teď to pokračuje.

Většina expertů Deníku pasuje do role favorita Slovácko. Právem?

Je to zvláštní … Byly zápasy, kdy jsme do derby vstupovali my jako favorit, jindy to zase bylo opačně. Bývalé to různé. Ale i když měl ve vzájemném utkání jeden tým více ze hry, nakonec stejně prohrál a obráceně. Takto to bylo hned několikrát. Samozřejmě vzhledem k minulé sezoně i k začátku té letošní se nabízí, že je Slovácko favoritem. Soupeř uhrát dost bodů, tým je dlouhou dobu pospolu. I trenéra má stejného. Podle mě se ale potkají dvě vyrovnaná mužstva. Rozhodovat budou maličkosti.

Proti dobře fungující obraně Slovácka, která je v tabulce inkasovaných branek druhá, to nebude jednoduché, že?

Doufejme, že se nám podaří navázat na venkovní zápasy, kdy se nám dvakrát za sebou podařilo naplno bodovat. Nebylo by špatné, aby to vyšlo i do třetice. (úsměv) Za mě to může být hezký zápas včetně atmosféry, všeho.

Souhlasíte, že Slovácko se oproti minulé sezoně takřka nezměnilo?

Tým mají postavený na pevných základech, což se odráží i na výsledcích. Trenéra Svědíka znám, je zapálený, velký profesionál. Na hráče je přísný, požaduje po nich tvrdou práci, což je vidět i na hřišti. Fotbalisté Slovácka jsou důslední, dostávají málo gólů. V týmu navíc mají osobnosti, jako jsou Petržela nebo Kadlec. I když je to rival, musím ho pochválit. Hraje fakt dobře. To ale nic nemění na tom, že ho chci porazit.

Pokud chcete v derby uspět, musíte zlepšit defenzivu, že?

Obrannou fázi řešíme pořád. Víme, že dostáváme hodně gólů. Musíme se ale zlepšit i v útoku, abychom odlehčili obráncům. V tréninku pracujeme na nedostatcích. Snažíme se, aby se chyby neopakovaly, bohužel v posledních domácích zápasech se jich nedokážeme vyvarovat. V minulém domácím zápase s Bohemians nebyl z naší strany ani stoprocentní přístup, proto jsme neuhráli ani bod. Pro nás je to další ponaučení v tom, abychom tak lehce nepřicházeli o body.

Zápas slibuje výbornou kulisu. Musel jste také shánět vstupenky?

Co jsem zaregistroval, zájem o lístky je velký. Mí nejbližší mě podporují, jezdí se na mě dívat i ven. Rodina třeba byla v Ostravě na Baníku. Na restrikce ani opatření si nestěžovali. Díky tomu, že jsou očkovaní, neměli žádné problémy. Ujít si nenechají ani derby. Nějaké požadavky na lístky mám, věřím, že je všechny uspokojím.