Ve volnu si pročistil hlavu, odpočinul od fotbalu. Zlínský univerzál Antonín Fantiš strávil víkend s rodinou. Věnoval se dětem, jezdil po výletech. Nyní už je ale zase v plném zápřahu, s dalšími ševci se chystá na nedělní ligový šlágr s Viktorií Plzeň.

Fotbalista Zlína Antonín Fantiš (ve žlutém dresu) při povedeném domácím zápase s Teplicemi. | Foto: FC Zlín

„Nečeká nás nic jednoduchého,“ ví dobře nejen jednatřicetiletý útočník.

Zatímco Moravané před reprezentační přestávkou prohráli derby na Slovácku a klesli na dno tabulky, Západočeši jsou v laufu.

Plzeňští za sebou táhnou šňůru devíti výher v řadě, po triumfu nad pražskými Bohemians 1905 se v tabulce FORTUNA:LIGY posunuli už na čtvrté místo, navíc mají k dobru odložené utkání v Mladé Boleslavi.

„Viktorka nechytla úplně začátek, který jí moc nevyšel, ale pomohly jí evropské poháry. Plzeň se nastartovala v Konferenční lize a je na vlně. Určitě tam panuje spokojenost,“ vnímá Fantiš.

Západočeši chtějí svoji sérii bez prohry protáhnout i ve Zlíně, ševci se ale budou před vlastním publikem rvát.

„Doma umíme favority celkem potrápit,“ ví Fantiš.

Třeba se Spartou v úvodu ročníku padli až gólem z penalty. „Ani Plzeň k nám určitě nejezdí ráda, už tady v minulosti nějaké body nechala,“ vybavuje si dobře.

„Abychom ale uspěli, musíme být především hodně důslední směrem dozadu a taky nebezpeční vpředu. Snad se nám podaří vstřelit nějaký gól, oni znervózní a třeba to dotáhneme k nějakému bodovému zisku,“ přeje si.

Favoritem je však Plzeň, která se po návratu kouče Koubka a menší letní obměně zase zvedla a už zase nahání strach.

„Trenéra Koubka si pamatuji ještě z Ostravy, kde mě vedl, takže asi vím, co chce hrát. Samozřejmě každý se vyvíjí, ale Plzeň má dobrý mančaft, který vedení klubu slušně doplnilo dalšími hráči. Třeba Ibra Traoré je ve středu zálohy velice platný. Jsou tam ale i další šikovní kluci. Snad předvedeme dobrý výkon a odehraje slušné utkání,“ doufá bývalý hráč Baníku, Příbrami či Jablonce.

Ševci mají problémy hlavně v ofenzivě, se střílením gólů. Proto v reprezentační přestávce pilovali hlavně zakončení, kombinace, věnovali se útočným akcím.

„Snad to konečně odšpuntujeme,“ přeje si Fantiš.

Předposlední tým FORTUNA:LIGY v reprezentační přestávce také hodně běhali, pracovali na kondici. „Trénovalo se opravdu hodně. Snad nám pauza pomohla, a že to půjde vidět i v zápasech,“ přeje si.

Zlíňané se však musí obejít bez brankáře Dostála. Zkušený gólman si v derby na Slovácku poranila ledvinu, mužstvu bude chybět několik týdnů.

„Dostyho je mi hodně líto, chytal ve skvělé formě. Hrozně mě to mrzí, mockrát nám pomohl. Na druhé straně máme dva velice spolehlivé gólmany. Oba jsou super. Nyní bude tíha ležet na Rakym (Rakovan – pozn. red.). Věřím, že to zvládne,“ pronesl.

Do pozice dvojky se posunul mladý Bachůrek. „Trénuje s námi delší dobu, taky by to zvládl,“ nepochybuje.

Vedení klubu v ligové pauze přivedlo do týmu posilu. Kádr Zlína doplnil Selmir Pidro. Pětadvacetiletý Bosňan dorazil na Moravu z Ameriky. V zámoří nosil dres St. Louis City, v Major League Soccer odehrál dva zápasy.

Krajní obránce či křídelník již s týmem absolvoval pár tréninků, Fantiše celkem zaujal.

„Za mě je to zajímavý hráč, dobrá posila. Má dobrou levou nohu, nebojí se, je silný v soubojích,“ vypozoroval.