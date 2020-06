Krátce po příchodu na hřiště ještě pálil nad, ale v poslední minutě přesně zakončil mezinárodní akci, když po souhře Španěla Martíneze se Slovákem Matejovem poslal míč po zemi nechytatelně k pravé tyči. Hostující gólman Laštůvka se po balonu natahoval marně. „Snažil jsem se to trefit tak, aby mi to neuletělo nikam nahoru,“ popisuje třicetiletý fotbalista. Ševci díky gólu Džafiće remizovali s Ostravou 1:1 a pod staronovým trenérem Páníkem získali první bod.

Jak těžké to bylo utkání?

Hned v úvodu jsme dostali nádherný gól. Celý zápas jsme pak dotahovali, až do devadesáté minuty jsme ale nebyli úspěšní. Až na samém konci jsme to prolomili krásnou akcí.

Popište vyrovnávací trefu?

Pedro (Martínez – pozn. red.) dal nádhernou kolmici na Roba Matejova. Já jsem viděl, jak všichni odskakují do malého vápna, tak jsem zůstal stát. Robo mně dobře viděl, dal mi to krásně po zemi. Já jsem se to snažil trefit, aby mi to neuletělo nikam nahoru. Naštěstí mi rána sedla.

Jak moc těžké bylo prosadit se proti pevné obraně Baníku?

Jak nám ukázaly oba zápasy po pandemii, dobývat nám moc nejde. Šancí jsme si zase moc nevytvořili. Naštěstí jsme měli alespoň jednu, kterou jsme v závěru proměnili.

Jak moc s vámi zacloumala rychlá inkasovaná branka?

Zápas to dost ovlivnilo. Hosté rychlou úvodní brankou rozbili všechny naše taktické záměry, co jsme na ně měli. Na takový gól se nedá připravit. Pak jsme je dobývali, Baník se zatáhl, hrozil z brejků. My jsme míče často ztráceli a soupeř chodil do otevřené obrany. Naštěstí toho taky moc neměl. V závěru jsme to otevřeli úplně. Do hry šli všichni naši útočníci, což se vyplatilo.

Věřil jste, že nějaká možnost ke skórování v závěru přijde?

Já jsem měl ještě jednu šanci, z trestného kopu. Chtěl jsem to trefit vedle zdi, bohužel mi to vyletělo někam pryč. Hrozně jsem si přál, abych výsledek otočil. Bohužel se mi střetly v hlavě myšlenky a dopadlo to špatně. Moc mě to mrzí.

Jak se vám hrálo před skoro prázdnými tribunami?

Atmosféra nebyla žádná. Mně to přijde zvláštní… Když jsem to v první půli sledoval z lavičky, přišlo mi to jako přátelák. Na hřišti už to člověk nevnímá, ale z venku to vypadá divně.

Remíza 1:1 pro vás ale až tolik neřeší. Dostali jste se po nečekané výhře poslední Příbrami v Olomouci pod ještě větší tlak?

Já bych se nechtěl nijak srovnávat s Příbramí. Chci se soustředit jen na nás. Když předvedeme náš výkon, šanci máme s každým. Nemá cenu se koukat pod sebe, spíš musíme hledět na sebe a podávat co nejlepší výkony. Chceme si to uhrát sami.