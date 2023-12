ROZHOVOR/ Nahrává jim trápení Českých Budějovic i ztráty jiných týmů ze spodku tabulky. Fotbalisté Zlína ale i před závěrečným letošním zápasem FORTUNA:LIGY zůstávají na předposlední patnácté pozici.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka (vlevo) s asistentem Lukášem Motalem. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Ševci nejsou v komfortní situaci, proto při sobotní domácí derniéře nutně potřebují urvat všechny body s Hradcem Králové, aby se jim na jaře při záchranářských bojích dýchalo daleko lépe.

„Zatím nejde ani tak o umístění, jako spíš o bodový rozdíl v tabulce. My musíme vědět, že pořád máme šanci bojovat o lepší příčky a doskočit soupeře před námi. Pokud se nám někdo utrhne na deset bodů, budeme to mít na jaře těžké. Proto je pro nás důležité, abychom zápas s Hradcem zvládli a přiblížili se soupeřům nad námi,“ říká před adventní šichtou kouč ševců Bronislav Červenka.

V předvánočním utkání bude postrádat nejen marody Koláře a Gonzáleze, ale také Cedidlu, Černína a Slončíka. Zmiňovaná trojice se vykartovala před týdnem pod Ještědem, o víkendu budou spoluhráčům fandit pouze z tribuny.

Máte před sebou závěrečný zápas letošního roku. Jaký bude?

Herně i kondičně to bude náročné utkání, které musíme zvládnout. Bude to asi bojovný zápas, protože terén není ideální. Trávník je mokrý, je to taková houžev, lepí se na kopačky, ale dá se na tom hrát. Přijede ale velmi dobrý soupeř, který v posledních zápasech podává výborné výkony a má skvělé výsledky.

Přestřelka jako v Liberci nehrozí, že?

Nemyslím si, že by Hradec hrál nějak extra defenzivně. Naposledy v Českých Budějovicích byl velmi aktivní, směrem dopředu nebezpečný. Byl zcela jasně lepším týmem. I předtím s Baníkem hrál dobře. Ostrava musela horko těžko otáčet výsledek na 3:2. Hradec má vyrovnaný a vyvážený tým. Nevím, zda u nás bude hrát otevřený fotbal, nebo to více zavře, ale věřím, že utkání bude z naší strany dobré a že v něm získáme body.

Hradec ve středu dohrával utkání v Českých Budějovicích, cestoval. Vnímáte to jako výhodu?

Nějaká únava může být, ale tím, že Hradec vyhrál, tak se mu bude regenerovat daleko lépe. Navíc Budějovice jim nebyly úplně rovnocenným partnerem, nehrály moc dobře a příliš Hradec neprověřily. Východočeši středeční zápas zvládli úplně bez problémů. My se ale díváme na sebe. Víme, že abychom uspěli, musíme podat daleko lepší a zodpovědnější výkon než v posledních dvou venkovních zápasech.

Z kapitána náhradníkem. Každý musí přiložit ruku k dílu, ví dobře Simerský

Po zápase v Liberci jste byl hodně kritický. Strávili jste s hráči u videa hodně času?

Ano. Po zhlédnutí záznamu jsem se utvrdil v tom, že obrana ve středu pole fungovala velmi dobře, ale měli jsme úplně katastrofální bránění pět metrů před šestnáctkou a v ní. To bylo úplně nezodpovědné, nedůsledné. Toto mě nejvíc naštvalo. Nevím, co kluci měli v ten moment zrovna v hlavě, že se takto chovali v pokutovém území. Byly to fakt triviální chyby, někdy až směšné. Bylo to špatně. My se v tom musíme obrovsky zlepšit.

Dokážete si výpadek zpětně vysvětlit?

Když se to objevilo v minulých zápasech, tak to byly ojedinělé záležitosti, což ale chápu. Hráči nejsou roboti, všichni včetně mě dělají chyby, ale nesmí jich být tolik. Když jsou tři nebo čtyři a dostaneme z nich jeden gól, dá se to ještě omluvit, ale nemůžeme jich udělat šest nebo sedm a inkasovat po nich čtyři branky, to už je moc. Snažil jsem se dopídit proč tomu tak bylo, ale zatím jsem se to nedozvěděl. Jasné je, že se to musí zlepšit. Pokud ne, tak se zase budeme plácat tam, kde byl tým před dvěma měsíci.

Pohrozil jste třeba hráčům, že v případě opakujících se chyb a neplnění úkolů nemusí ve Zlíně na jaře být?Každý je strůjcem svého štěstí. Pokud bude dobře hrát a fungovat tak, jak má, ve Zlíně zůstane. Pokud ale uvidíme, že někdo dlouhodobě chybuje nebo nemá patřičný zápal, ochotu pracovat pro tým, tak tady nebude. O tom ale nerozhoduje jeden zápas. Kluci musí dlouhodobě ukazovat, že na to mají a že mají zájem na to, abychom se zvedli ze spodku tabulky. Dokážeme to ale jedině důsledností a zodpovědností, ničím jiným ne.

Jak moc velké starosti vám dělají absence trojice hráčů (Cedidla, Černín, Slončík), která se nechala v Liberci vykartovat?

Komplikace to nějaká je, ale v sezoně se s tím musí stejně jako se zraněními počítat. Horší je, že se to sešlo všechno naráz, takže zásah do mužstva bude větší, ale jsou tady další kluci, kteří čekají na svoji šanci. Dostanou ji a věřím, že to zvládnou a nahradí vykartované hráče.

Apelujete na hráče, aby si dávali na žluté karty pozor?

Vůbec to neřeším. Nemíním nikomu říkat, aby nedostal žlutou kartu a on pak uhne z důležitého souboje. Kluci jsou zodpovědní za svůj výkon, který má být co nejlepší. A když třeba v důležitém momentu přeruší akci soupeře a dostanou žlutou kartu, tak se nedá nic dělat. V Liberci se to všechno ráz na ráz, dvě z těch tří mi přišli docela přísné, ale s tím se nedá nic dělat. Jsme bez nich a musíme si s tím poradit.