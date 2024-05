Zlobil se právem. Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR v pondělí dala za pravdu trenérovi fotbalistů Zlína Bronislavu Červenkovi, kterému se nelíbil neuznaný gól Filipa Žáka na konci první půle nedělního utkání s ševců pražskými Bohemians 1905. Videorozhodčí Dalibor Černý neměl vůbec intervenovat, branka domácího forvarda měla platit.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka (vpravo) diskutuje se čtvrtým sudím Ladislavem Szikszayem. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Rozhodčí branku neuznal na základě chybné intervence videorozhodčího (VAR). Jednalo se o hraniční situaci, kdy nebylo zcela průkazné, zda o ofsajd šlo, či nikoliv. VAR má intervenovat pouze v případě zjevných chyb rozhodčích a průkazných záběrů. Došlo k porušení protokolu VAR a pokynů Komise rozhodčích FAČR,“ uvedla komise ve svém komuniké.

Na záběrech z televize se nezdálo, že by se mělo jednat o jednoznačnou situaci, do které by měl vstupovat videoasistent, na což po prohraném utkání poukázal také kouč Zlína Bronislav Červenka.

„Vstřelili jsme gól, který VAR (videorozhodčí) podle mě nepochopitelně neuznal. Rozklíčovat tuhle situaci jako ofsajdovou ani nelze, takže nevím, co tam viděli,“ káral Červenka sudí.

Červenka: V Jablonci to musíme zvládnout, i kdybychom tam měli položit život

Sudí neuznaly Žákovi hned dva góly. Zatímco druhá situace po změně stran byla jasná, při dorážce z konce první půle za nerozhodného stavu 1:1 nebylo ze záznamu patrné, zda domácí útočník byl v postavení mimo hru.

Hlavní sudí Karel Rouček gól neuznal, ševci i kvůli kontroverznímu verdiktu ve čtvrtém kole skupiny o záchranu prohráli 1:2 a před závěrečným duelem v Jablonci zůstali na posledním místě tabulky, takže jim hrozí přímý sestup.