Rozhodující část sezony začíná. Fotbalisté předposledního Zlína vstoupí do nadstavbové části FORTUNA:LIGY sobotním duelem na hřišti třináctých Pardubic. Že půjde o hodně, netřeba zdůrazňovat. Oba týmy dělí v tabulce pouhé tři body, takže se ševci v případě výhry mohou na Východočechy dotáhnout.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) zvítězili loni v Pardubicích 2:1 a oživili šance na záchranu první ligy. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Utkání 1. kola Skupiny o záchranu začíná v CFIG Areně v patnáct hodin.

Zlíňané si sice domácí porážkou s Karvinou 0:1 zkomplikovali pozici v boji o ligovou záchranu, ve hře je však stále patnáct bodů, takže situace rozhodně není neřešitelná.

Pokud se chtějí vyhnout baráži, musí uspět už o víkendu, stejně jako před týdnem je čeká důležitá bitva.

„Pardubice vědí, co od nás čekat, my zase od nich. Bude to o detailech. Každý zápas bude psychicky i fyzicky náročný. Uspěje ten, kdo to bude mít v hlavě lépe srovnané a kdo tomu dá víc,“ myslí si kouč Zlína Bronislav Červenka.

„Abychom tom zvládli, musíme jít za výsledkem nekompromisně a důsledně. Všichni na sebe musí být přísnější a podávat lepší výkony. Každý z nás k tomu musí přistoupit velmi zodpovědně, odevzdat se týmu. Nejde nikam ustupovat,“ ví dobře Červenka.

Ševci vypravují vlak, vstupenky platí hráči. Červenka: Podporu potřebujeme

K dispozici už bude mít stopera Černína, nachystaní jsou i další důležití hráči. „Všichni jsou připravení,“ přitakává Červenka.

Pardubice získaly stejně jako v minulé sezoně po dlouhodobé základní části 28 bodů, tentokrát jsou na tom ale na třinácté pozici o dvě příčky lépe. Poslední duely ovšem týmu vedenému koučem Radoslavem Kováčem výsledkově nevyšly. Pardubičtí po domácí porážce 1:2 s Mladou Boleslaví stejným poměrem padli i v Ďolíčku s pražskými Bohemians 1905.

Pardubičtí jsou nejslabším celkem doma. Na svém novém stadionu zvítězili jen dvakrát z patnácti ligových zápasů a získali tam jen jedenáct z celkových 28 bodů v ročníku.

„Naše situace není úplně jednoduchá. Pokud bychom měli o pět bodů víc, jsme úplně jinde. I tak všichni věříme, že to zvládneme, uděláme proto absolutní maximum,L slibuje kouč Východočechů Radoslav Kováč.

Bývalý reprezentant nečekává pohledný fotbal. „Bude to opatrné, spíš boj. Věřím, že jsme dobře připravení a že to zvládneme. Snad tři body zůstanou v Pardubicích,“ doufá Kováč.

I v klíčové fázi sezony bude sázet na středopolaře Hlavatého s Daňkem, mazáka Vacka a také nejlepšího střelce týmu, sedmigólového Zlatohlávka. Nejvíce asistencí má Patrák.