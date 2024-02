Chtěli reagovat na sobotní triumf posledních Českých Budějovic, přeskočit Karvinou a přiblížit se prostřední skupině. Nic z toho se ale nestalo. Fotbalisté Zlína zaváhali hned v úvodu jara, v Teplicích ve 20. kole FORTUNA:LIGY padli 1:2 a v neúplné tabulce zůstali předposlední.

Fotbalista Zlína Vukadin Vukadinović při zápase v Teplicích. | Foto: Deník/František Bílek

„Nejsme spokojení s výsledkem, prohra nás neuspokojuje,“ říká hostující trenér Bronislav Červenka.

Ševci na neoblíbených Stínadlech, kde neuspěli posedmnácté za sebou, nic převratného nepředvedli.

V prvním poločase sice dobře bránili, ale ani jednou nevystřelili.

Po změně stran se sice zlepšili, skóre přesnou ranou střídajícího Slončíka srovnali, ale po dalších chybě inkasovali a nakonec těsně prohráli.

Sklářům zařídil vítězství dvěma góly útočník Daniel Fila. Urostlý forvard popravil ševce i loni na jaře, v neděli rozhodl znovu.

„Je to možná shoda náhod, na druhé straně je to kvalitní útočník, který se dokáže prosadit a umí střílet góly,“ chválí brněnského rodáka Červenka.

Zlíňané takového bombarďáka v sestavě neměli. Neprosadil se nový útočník Schánělec ani střídající Ikugar.

Premiéru v soutěžním utkání si odbyl také Ghaňan Nombil, od všech se čekalo podstatně víc.

„Mají na to aby hráli lepší fotbal. Byl to ale jejich první zápas za nás. Věřím, že každým dalším utkáním se budou zlepšovat a pomohou nám k bodům. Ostatně proto jsme je i brali. Že jim zápas nevyšel, se nedá nic dělat,“ zůstává v klidu Červenka.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Nedělní duel ale nevyšel extra nikomu. Ševci toho v ofenzivě mnoho neukázali, vpředu byli jaloví.

„Ani soupeř nebyl příliš nebezpečný, po jedné šanci se ale dostal do laciného vedení. Situaci jsme přitom měli dobře pokrytou, ale nedokázali jsme pohlídat jediného hráče ve vápně,“ mrzí hostujícího kouče.

První šance i střela na bránu přišla až ve 36. minutě. Bílkův centr propadl na zadní tyč k Filovi, který zblízka z voleje zakončil.

Moravané takovou příležitost v úvodní části neměli. „Chtěli jsme hrát z aktivního středního bloku a chodit do rychlých brejků. Přechody se nám však nedařily a žádnou akcí jsme nedotáhli do kloudného konce. Mohli jsme to řešit jinak, lépe,“ ví dobře Červenka.

Jeho tým nakoplo až střídání ve druhé půli. Ševci se zvedli s příchodem Gonzáleze a Slončíka.

Hlavně zlínský odchovanec se neustále tlačil do zakončení, zaměstnával domácí obranu a dokonce z třiadvaceti metrů srovnal na 1:1.

„Měli jsme nějaký záměr a byli nachystaní, že když bude potřeba, Tom s Pablem tam půjdou. Věděli jsme, že dokážou změnit ráz utkání. Naši hru oživili, což bylo dobře. Věřím, že se v dalších utkáních prosadí a pomohou nám k bodů,“ přeje si kouč.

Ševci vstoupili do jara porážkou v Teplicích. Dvěma góly je srazil Fila

Fanoušci ani někteří novináři nechápali, proč nehrál Slončík od začátku. „Chtěli jsme otupit vysoké postavení krajních wingbeků Teplic, nepouštět je k nebezpečným centrům do šestnáctky,“ vysvětluje Červenka.

Přednost dostal kapitán Fantiš, jenž hrál levého beka, a také Vukadinović. Ve středu pole byli defenzivní Bužek s Nombilem. Před nimi to oběhal Janetzký.

Moravané po změně stran lehce přeskupili řady a zvedli se. „Protože jsme v prvním poločase hodně nakopávali a nesbírali odražené míče, dali jsme tam technické hráče. Ti dali balon víc na zem a lépe kombinovali. Měli jsme lepší pohyb a vyrovnali na 1:1. V té době jsme byli Teplicím minimálně vyrovnaným soupeřem,“ líčí Červenka.

„Bohužel hloupou chybou jsme jim zase nabídli vedení. Pak už to bylo těžké otáčet, vytvořili jsme si jen pár situací a naopak domácí sami mohli přidat z brejků další gól,“ dodává zlínský kouč.

Ševci se úvodní jarní nezdar pokusí odčinit v nadcházejícím anglickém týdnu, kdy nejprve doma vyzvou v dohrávce pražskou Slavii a pak i v derby sousední Slovácko.