„Uvědomuji si, že hodně lidí mě nebo tento přestup bude hanět, protože jsem předtím ve Zlíně skoro nic nepředvedl. Doufám, že jim jejich názor vyvrátím. Budu podávat dobré výkony a konečně dávat góly,“ přeje si navrátilec v dresu Fastavu.

Zatímco při předchozím angažmá na Moravě laboroval se zraněním a často chyběl, v Příbrami byl zdravý a za poslední dva roky vynechal snad jenom tři utkání.

„Jsem rád, přišla sportovní forma, a že jsem to ze sebe dostal,“ oddechl si sedmadvacetiletý fotbalista.

Po návratu do Zlína si žádné přehnané cíle nedává. Jediným přáním je zůstat zdraví. „Od toho se všechno odvíjí,“ připomíná Fantiš.

Zatímco s Příbramí bojoval v baráži o udržení v nejvyšší soutěži, s ševci chce hrát ve FORTUNA:LIZE co nejvýš.

„Aby lidé byli spokojení a chodil na stadion rádi,“ přeje si.

Držitel stříbrné medaile z mistrovství Evropy U19 z roku 2011 se ke svému staronovému týmu už připojil na soustředění v Rakousku, kde se Zlín, stejně jako Příbram, momentálně připravuje.

„Jsem rád, že se to takhle udělalo a že jsem ještě kluky zastihl na soustředění v Lienzu, kde s nimi strávím tři dny a odehraji zápas proti Lokomotivu Moskva,“ těší Fantiše.

V kabině se tak mimo jiné opět sešel i s trenérem Josefem Csaplárem, se kterým spolupracoval už během převážné části svého příbramského angažmá.

„Byli jsme spolu v kontaktu a komunikovali jsme spolu. Na mém příchodu do Zlína má největší vliv,“ přiznává.

Ze staré party zůstali Dostál, Matejov, Jiráček nebo Bartošák. „Skoro všechny kluky znám. Velká obměna tady nebyla,“ uvedl Fantiš.

Návratu do Zlína úplně nevěřil. „Protože jsem šel domů a ani pořádně nevěděl, co bude. Život je však takový a nějakým způsobem se to vyvrbilo. Jsem rád, že jsem zpátky. Ve Zlíně se nic extra se nezměnilo,“ tvrdí.