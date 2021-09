Porážka 2:5 bolí, navíc za týden jedou do Plzně, kde bude nejhorší ligová obrana čelit rozjeté Viktorii. Nic příjemného.

„Štve mě, kolik dostáváme branek,“ přiznává trenér Zlína Jan Jelínek.

Jeho tým držel s favoritem krok jenom do přestávky, druhá část už patřila jasně Pražanům.

„Hlavně v prvním poločase jsme byli konkurenceschopní. Bohužel jsme dostali góly ze standardky, které byly fantasticky zahrané. Oproti těm našim to byla jiná kvalita. Po třetím gólu se nám to takticky i herně sesypalo. Rychlé kontry Sparty jsme nezvládali vůbec zachytit. Soupeř v tom předvedl větší kvalitu. My jsme si s tím neporadili,“ uznává Jelínek,

Svěřencům bude při rozboru utkání vytýkat hlavně lajdácké bránění standardek. Tolik volného místa hráči Sparty v šestnáctce soupeře zase dlouho nedostanou.

„Bráníme to zónově. Absolutně nechápu, jak to, že je Čelda (Čelůstka – pozn. red.) za našimi hráči. Nevím, kde jsme se zapomněli. Připadá mi, že čím víc se tomu věnujeme, tím méně je to na hřišti vidět. Nefungovalo nám to,“ zlobil se.

Zlínský kouč od některých hráčů čekal hlavně směrem dozadu lepší výkon, větší kvalitu. „Tento týden na ně budu zlý,“ prohlásil.

Vyměnit zadáky ale nemůže. Na marodce jsou Kolář, Fillo, Matejov či Hlinka, Procházka je zase v trestu. „Teď je to takové složitější. Na kraji obrany nám hraje stoper, Tonda Fantiš musel zaskočit na pravé bekovi. Na to se ale nevymlouvám. To je fakt, se kterým jsme do toho šli,“ uvedl.

Podle Jelínka Zlíňané nyní hrají tak, jak mohou. „Pereme se s tím. Musíme se k tomu postavit. Od toho jsou další hráči, aby si s tím poradili, zvládli to. Zodpovědnost a postavení vzadu však musí být jiné,“ ví dobře.

Ševci to do další reprezentační pauzy musí nějak přetrpět. Po ní by se měl vrátit nejen vykartovaný Procházka, ale i další ex-Plzeňák Fillo. „V minulém zápase si vyvrtl kotník. I když jsme to zkoušeli, v týdnu jsme jej nezvládli dát dohromady,“ mrzí trenéra Fastavu.

Jen z tribuny sledoval sobotní duel Matejov. Na další vyšetření čeká Hlinka, po problémech s kolenem se do herní kondice dostává Reiter. „U něj to vypadá dobře,“ těší Jelínka.

Kolář má svalové zranění, s týmem praktiky ještě netrénoval. Mimo mančaft dál zůstává i gólman Dostál. „Jeho nechávám v režii fyzioterapeutky a kondičního trenéra. Postupně bude zvyšovat zátěž, ale dokud nebude trénovat s týmem, nepočítám s ním,“ říká.

S gólmanem ale podle Jelínka Zlín problémy nemá. „Raky (Rakovan – pozn. red.) předvedl velmi kvalitní výkon. I díky němu jsme nedostali více branek,“ míní.

Před Plzní musí devětatřicetiletý kouč vyřešit hlavně obranu. Že by ale ševci na západě Čech nastoupili jenom se třemi beky, je nepravděpodobné.

I když Jelínek i tuhle variantu pro souboj se Spartou zvažovali, nakonec zjistil, že na ni potřebuje čas a ten nyní nemá.

„Vyzkoušeli jsme si ji a vůbec nám to nefungovalo. Nějaké věci jsme si ukázali a zase se k tomu budeme určitě vracet,“ dodává.