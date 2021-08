Zlíňané doma proti Teplicím ukončili dlouhou sérii třinácti duelů bez výhry, skláře přejeli jasně 3:0 a poprvé v sezoně bodovali.

„Vítězství chutná vždycky, mám z něho radost. Děkuji klukům za přístup. Zápas jsme zvládli, odmakali. Teplice jsme do ničeho vážnějšího nepustili. K výhře jsme došli trpělivostí. Jak se kluci uklidnili, dotáhli to do konce,“ těší Jelínka.

Fastav k triumfu nasměrovali obránci. Skóre ve 34. minutě otevřel Róbert Matejov a krátce po změně stran zvýšil svým prvním gólem ve zlínském dresu Lukáš Vraštil.

„Už v přípravě nám krajní beci dávali góly,“ připomíná trenér Zlína. „Když to budeme pokaždé mít vzadu pojištěné a zachycené, nevidím důvod, proč by nemohli útočit,“ přidává.

V poslední minutě ještě přidal třetí gól Tomáš Poznar a nebylo co řešit. První poločas ale tak jednoznačný nebyl. „Třicet minut jsme se hledali, to bylo špatné,“ přiznává.

„I když se nám nedařila kombinace, organizace hry v bloku nám fungovala. Celý tým vypadal pevnější. Nepanikařili jsme, nenechali se vytáhnout. Teplice jsme do ničeho nepouštěli,“ připomíná.

Ševce nastartovala vedoucí trefa. Po Matejově dorážce se uklidnili a po přestávce už zcela ovládli hru, zápas kontrolovali. „Po Baníku jsme řešili, jak z toho ven. Jsem rád, že kluci věci z tréninku zvládli přenést do zápasu. Odměnou za týmovou práci jim byli tři góly,“ uvedl.

Moravané ale mohli vstřelit ještě víc branek. Domácí si vytvořili spoustu nebezpečných situací, v zakončení se ale soužili. „Třeba Sor na Baníku nám dá gól ze své první šance, kdežto třeba Youba Dramé měl dva či tři pokusy a nespadlo mu tam,“ litoval.

Přitom francouzský křídelník patřil mezi nejlepší muže na trávníku. „Jeho výkon šel nahoru, gradoval. Mě jenom mrzí, že nedal gól. Přitom připravoval šance, byl nebezpečný,“ ocenil.

Jelínek rovněž vyzdvihl záložníky Condeho s Hlinkou. „Ve středu hřiště to drželi a za stavu 2:0 ještě zvýšili aktivitu,“ vyzdvihl zlínský kouč.

Poprvé po letním příchodu z Ostravy se fanouškům představil i Martin Fillo. Zkušený fotbalista se

zranil v letní přípravě, nyní už ale fit. „Chtěl jsem ho dostat do hry. Jenom jsem nevěděl, zda ho dát na kraj obrany nebo zálohy. Robo Matejov měl ale po jednom střetu naražené koleno, tak jsme se rozhodli. Myslím, že to Filous zvládl,“ pronesl Jelínek.

Mladý kouč si o víkendu nepřipsal jenom výhru, ale i porážku. V pátek coby hráč Luhačovic musel v krajském přeboru pogratulovat Baťovu, který zdolal borce z lázeňského města 3:2.

Hostům nepomohla ani trefa Jelínka. „Pro mě je to obrovský relax. Jako každý jiný trenér pořád přemýšlím o hře, o týmu. V zápase ale vypnu. Nepouštím se emočně do nějakých věcí. Prakticky mě to nabije,“ vysvětluje své hraní v nižších amatérských soutěžích.