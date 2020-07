Důvodem je výskyt nového koronaviru v týmu Opavy, která ve čtvrtek musela do dvoutýdenní karantény.

Odloženy na neurčito byly zbývající dvě kola. Ligový výbor proto v nejbližších dnech, možná už dnes, rozhodne o předčasném ukončení sezony nejvyšší soutěže.

„Nás to samozřejmě mrzí, protože pořád se na něco připravujeme a nakonec to vůbec neodehrajeme. Je to zklamání, ale bereme to sportovně,“ říká trenér Fastavu Zlín Bohumil Páník.

Zkušený kouč podobný závěr nečekal.

„Víme, jaká je situace a že se koronavir zase rozšířil, ale byli jsme nachystaní a chtěli hrát,“ prohlásil Páník.

Ševci tak místo ligového duelu odehráli modelové utkání.

„Na klucích bylo vidět, že jsou odhodlaní, připravení podat výkon i proti Karviné. Zápas vypadal velmi slušně,“ pochvaloval si třiašedesátiletý odborník.

Fastav tak po nečekaně volném víkendu začne s klasickou letní přípravou, kterou už vlastně započal minulý pátek. „Všechno je nachystané, domluvené. Věřím, že všechno proběhne bez komplikací a podle plánu,“ přeje si nejen Páník.

První liga dosud nikdy v historii nebyla předčasně ukončena, pouze v sezoně 1944/45 se kvůli válce vůbec nehrála.

Letošní ročník ale výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Celosvětová nákaza narušila všechny sporty, většina lig byla předčasně ukončena.

I nyní je situace mnohem horší než před pár týdny. „Nemoc kolem nás pořád je,“ vnímá Páník. „Pokud je všechno v pořádku a klub je čistý, tak je to fajn, ale když se někdo nakazí, začínají problémy,“ přidává.

Podle Páníka si moc lidí neuvědomuje, jaké může mít nákaza covidem-19 pro sportovce následky. „Vůbec bych to nepodceňoval,“ prohlásil.

Právě nález covidu-19 u jednoho hráče Opavy dokončení letošní sezony zhatil.

Vzhledem k dvoutýdenní karanténě Slezanů by se skupina o záchranu nestihla dohrát do 2. srpna, který byl nejzazším termínem.

Žádný z trojice týmů Karviná, Opava a Příbram, jimž hrozil pád do druhé ligy, tak nesestoupí.

Do nejvyšší soutěže prošly vítězné Pardubice a druhá Zbrojovka Brno, třetí Dukla Praha nepostoupí. V minulém týdnu kluby rozhodly o zrušení baráže. Příští ročník první ligy bude hrát 18 týmů.