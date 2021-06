„Motivaci má každý trenér. My ten fotbal děláme proto, že ho máme rádi. Vždycky chceme být na vrcholu. Jestli nabídka přijde, to se uvidí. To nechám na vedení. Vidělo, jak s týmem pracujeme,“ říká dočasný nástupce Bohumila Páníka.

Jestli bývalý důrazný obránce setrvá u ševců, ukáží až následují dny. Na tahu je majitel Červenka s generálním ředitelem Grygerou. „Teďka jsme se všichni soustředili na dohrání sezony, nyní budeme jednat dál, jak to bude vypadat s realizačním týmem a skladbou týmu do přípravy. Hráči si chvíli odpočinou a my budeme ve volnu pracovat na tom, abychom se zlepšili,“ prohlásil luhačovický rodák.

Štve vás porážka hodně?

Derby se mi hodnotí těžko, protože prohrát ho je vždycky špatné. Já jsem věřil, že poslední zápas zvládneme. Rozdíl mezi námi a Slováckem byl v tom, že domácí nedostanou gól a my ho zase nedáme. A i když jsme hráče upozorňovali na brejky, tak hned ten první soupeř využil, kdežto naše neproměněné šance rozhodly o tom, že žádné body nemáme.

Viděl jste rozdíl jenom v zakončení nebo i ve hře?

Slovácku jsme byli důstojným soupeřem. Kombinovali jsme, dostávali jsme se taky do příležitostí. Soupeř hraje trošku jednodušší fotbal, ale je agresivní, důrazný. My jsme věděli, že to bude náročné směrem dozadu. Bohužel jim vyšel první brejk, před kterým jsme udělali obrovskou chybu. O to lépe se pak domácím hrálo. Kluci ale nepřestali hrát. Zkoušeli jsme se tam dostat. Tonda Fantiš měl na konci prvního poločasu branku na hlavě, Vrašťa zase v tom druhém. Škoda. Závěr už byl vabank. Slovácko to dohrává, proto je tam, kde je. Oni tohle zvládnou. Nedostanou branku a vítězí.

Byl závěrečný zápas obrazem celého jarního snažení?

Neřekl bych. Odraz to byl možná v koncovce. Prostě nám to tam nepadá, ale po herní stránce to bylo slušné. Vyložené šance jsme si taky vypracovali, což se v některých předcházejících zápasech moc nedařilo. Bylo vidět, že kluci chtějí hrát, ale nedali jsme branky.

V lize jste nevyhráli pojedenácté za sebou. Co s tím?

Obrovsky nás to mrzí. Nikdo nechce prohrávat. Určitě nám výhra chybí. Teďka je ale volno. Kluci si musí vyčistit hlavy. V létě se zase bude skládat tým a v přípravě budeme pracovat na tom, co jsme rozdělali. Chceme, aby herní projev byl jiný, abychom dávali více branek, méně je dostávali a více bodovali.

Určil jste sestavu i podle toho, kteří hráči ve Zlíně končí?

Určitě budeme tým doplňovat. Nemyslím si, že bychom v prvním kole nastoupili ve stejné sestavě jako proti Slovácku. Od toho je příprava, aby se hráči vyzkoušeli, aby se mančaft doplnil. Chceme vyhodnotit chyby, které nastaly, a do nového ročníku vstoupili mnohem lépe.

Na jakých pozicích budete tým chtít posílit?

Chceme krajní hráče, taky někoho do útoku, nějakého gólového hráče. Potřebujeme zpevnit osu hřiště.