„Měl to těžké. Ze začátku byl důrazný, ale nepodporovali ho kluci, kteří byli daleko od něho. Od té doby, co jsme vypadli z tempa, se už k balonu prakticky nedostal a bylo to pro něj složité,“ říká zlínský kouč Jan Jelínek.

Hráče, jenž v Baťově městě absolvoval týdenní zkoušku, neodepisuje.

„Kluci mu moc nepomohli, ale ukázal, že je soubojový, dokáže podržet balony, uhrál spoustu míčů,“ vypozoroval.

„Škoda, že se postupně skoro jako všichni ostatní naši hráči vytratil. Příště musí předvést daleko víc,“ míní Jelínek.

I přes nepřesvědčivý výkon bývalý hráč Olomouce zřejmě na Letné zůstane. Coby volný hráč si vyslouží smlouvu a popere se o místo v základní sestavě Trinity.

„Musí ještě něco dotrénovat, sžít se s týmem. Vidím v něm ale větší kvalitu než proti Líšni předvedl,“ říká Jelínek.

I kdyby angažování Yunise nedopadlo, Zlíňané mají připravené i jiné útočné varianty. Na hrotu může hrát univerzál Fantiš, dlouhán Jawo či hbitý Vukadinovič. V záloze je i mladý bijec Bobčík. „Chceme být variabilní,“ říká Jelínek.

V utkání s Líšní byl spokojený pouze s úvodem utkání. „Vstup do zápasu byl z naší strany vynikající,“ pochvaloval si. „Nějakých osmnáct, dvacet minut jsme diktovali tempo hry, byli jsme aktivní, nebezpečnější. Jenom mě štvalo, že jsme v úvodu z těch tří vyložených šancí neproměnili alespoň jednu šanci. Jinak to bylo dobré. Takhle bychom se měli reprezentovat,“ pokračuje čtyřicetiletý kouč.

Zlín ale z úvodního tlaku nic nevytěžil, zbytkem duelu se víceméně protrápil.

Sice měl nad Líšní herně navrch, ale celkově to bylo málo.

„Kluci začali ztrácet balony, méně si věřit,“ všiml si. K výkonu měl výhrady, nelíbilo se mu víc věcí. Nespokojení byli i někteří diváci. Svoji nelibost vůči předvedené hře dali nahlas najevo.

„Mrzí mě, že si někteří fanoušci neuvědomují, co mají hráči za sebou a zbytečně po nich z tribuny křičí,“ prohlásil Jelínek.

Výkon týmu přitom vůbec neomlouval. „Ani já s ním nejsem vůbec spokojený. Vím, že kvalita naší hry musí být daleko větší, že to bylo málo,“ uvedl.

„I když se nám v zápase nedaří, vytvoříme si pět vyložených šancí, tak z toho musíme dát branku,“ přidává. Do startu nové sezony FORTUNA:LIGY zbývají dva týdny, ševci tak místo nabírání kondice začnou ladit formu.

Generálku odehrají příští sobotu doma proti druholigovému Prostějovu. Bude u toho i Yunis?