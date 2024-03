Reprezentační přestávka je minulostí, po dvoutýdenní pauze znovu pokračuje FORTUNA:LIGA. Fotbalisté Zlína se o velikonočním prodlouženém víkendu představí v Mladé Boleslavi. Středočechům se v jejich Lokotrans Aréně pokusí oplatit podzimní divokou porážku 5:9 a domů dovést důležité body.

Trenér Jan Jelínek v zimě odešel ze Zlína do Mladé Boleslavi, kde se stal asistentem kouče Davida Holoubka. | Foto: FC Zlín

Zápas 26. kola se ve městě automobilů hraje v neděli od patnácti hodin.

Ševci v reprezentační přestávce dobře potrénovali, načerpali síly a nachystali se na závěr letošního ročníku.

„V tomto směru bylo všechno v pořádku. Někteří kluci se dali zdravotně dohromady, jiní zase dohnali tréninkové manko. Další sice odjeli na reprezentační srazy a byli mimo, ale absolvovali jsme všechno, co jsme naplánovali. Také jsme odehráli přípravný zápas s druholigovým Prostějovem, takže i ti kluci, co nebyli tolik vytížení, dostali příležitost a mohli se ukázat. Věřím, že jsme na nadcházející střetnutí dobře nachystaní,“ uvedl trenér Zlína Bronislav Červenka.

K tréninku se postupně vrací i dlouhodobí marodi Žák s Tkáčem, lepší je také stav Didiby. Jejich start je ale nepravděpodobný.

Ševci mají před nedělním duelem o motivaci postaráno. Mladé Boleslavi chtějí oplatit podzimní domácí debakl 5:9. Bláznivý duel z konce října vstoupil do ligové historie, když stanovil nový gólový rekord samostatné první ligy. Maximem bylo deset branek v zápasech Slavia - Uherské Hradiště (9:1 v říjnu 1995) a Jablonec - Znojmo (5:5 v srpnu 2013).

Nyní už se k šílenému střetnutí nikdo na Letné nevrací, všichni se dívají dopředu, vyhlížejí další zápasy.

„Věřím, že se to opakovat nebude. Na zápas budeme dobře nachystaní. Víme ale, že Mladá Boleslav má velkou kvalitu. Je to ambiciózní klub, v mužstvu má mladé kluky i zkušené borce. Hlavně doma je velice silná. My tam ale nejedeme odevzdat body. Naopak, zápas chceme zvládnout,“ říká Červenka.

Pikantní střetnutí čeká hlavně na trenéra Jana Jelínka. Rodák z Luhačovic dlouho ve Zlíně působil, vedl první tým i juniorku, nyní se ale postaví proto ševcům. V Mladé Boleslavi totiž dělá asistenta Davidu Holoubkovi, který se ujal Středočechů v zimní pauze. Na lavičce nahradil odvoleného Marka Kuliče.

„Pro Honzu to bude mít velkou roli. Ve Zlíně dlouho trénoval, zná prostředí, kluky. Dobře ví, jaká je tady atmosféra. V kontaktu spolu jsme. Občas si napíšeme zprávu nebo si třeba zavoláme, ale není to tak, že bychom spolu mluvili každý týden. Máme spolu ale dobrý vztah. Ale tak jak oni znají nás, my známe je. Rozhodne se na hřišti,“ ví dobře Červenka.

Středočeši si pod novým realizačním týmem vedou poměrně slušně. Na jaře dvakrát zvítězili, třikrát remizovali a jednou prohráli, v tabulce jsou nyní se 36 body šestí.

Naposledy doma porazili Olomouc 2:1 a natáhli sérii bez prohry na čtyři utkání. Před vlastním publikem získali 23 z celkových 36 bodů.

„David Holoubek je stále mladý trenér. Se svým týmem chce hrát aktivní a kombinační fotbal. Celkově se ale v Mladé Boleslavi moc nezměnilo. Tým je pořád stejný. Kluci asi těžko budou měnit styl hry. Je to hlavně o naladění hráčů, zda jsou v optimální formě nebo ne. To se uvidí až v zápase,“ pronesl Červenka.

Mladá Boleslav se pyšní velmi dobrou ofenzivou, kterou má po Spartě, Slavii a Plzni čtvrtou nejlepší. Nasázeli už 42 gólů, nejvíce se o to přičinili Daniel Mareček, Vasil Kušej a Júsuf Hilál, každý z nich vstřelil šest branek. Jen o gól méně zaznamenal Lamin Jawo.

Problémy naopak má tým v defenzivě. Více branek inkasovaly pouze poslední tři celky soutěže. Gólmani Středočechů obdrželi 39 gólů.

Pro nedělní utkání navíc nebude mít mladoboleslavský tým k dispozici celkem šest hráčů. Disciplinární tresty si odpykávají Matějovský, Yusuf, Suchý (všichni za čtyři žluté karty), Žitný (za vyloučení v utkání proti Olomouci) a v rekonvalescenci po zranění jsou nadále Suchomel a Pulkrab.