„Je to pro nás obrovsky důležité vítězství,“ ví dobře zlínský kouč Bohumil Páník.

I když postrádal Condeho, Matejova či Martíneze, tým se semkl a za nepříznivého stavu 0:1 zápas parádně otočil.

„Mužstvo zahrálo lépe než před pauzou,“ cení si zkušený trenér. Ze svých svěřenců vyzdvihl hlavně brankáře Dostála. „Zamkl to a podržel nás, což pro nás bylo rozhodující,“ míní Páník.

Třiašedesátiletý odborník ocenil také Čanturišviliho. Přestože gruzínský křídelník nezachytil náběh Čoliče před obdrženým gólem, po přestávce se zlepšil a mužstvu výrazně pomohl.

„Vachtang podal vynikající výkon. Ukázal, že je reprezentant své země,“ vysekl mu Páník poklonu. Nezapomněl ovšem ani na další borce ve žlutém dresu. „Poznar měl svoje věci, podržel míče. Dobře mu sekundoval Jawo. Hodně toho oběhali i hráči ve středu pole,“ všiml si.

Vstup do sobotního utkání ale měli Moravané rozpačitý.

„Na začátku utkání si domácí vytvořili standardní situace, byli obrovsky nepříjemní. My jsme to nějak přežili a postupně se do hry dostávali. Zpočátku jsme byli takoví syroví. Pauza byla znát, protože mistrovské utkání je úplně něco jiného,“ říká Páník.

Paradoxně v době, kdy hosté srovnali hru a dokázali být i nebezpeční, inkasovali gól, což je ovšem nesrazilo.

„Hráči si i za stavu 0:1 věřili. Já je vždycky poslouchám v šatně a byli pozitivně naladění,“ zaregistroval zlínský kouč.

„Sice dostali gól, ale průběh hry byl dobrý a na tom jsme to založili,“ líčí. „Mužstvu jsem říkal, ať dál pokračuje v tom, co hraje. Povedlo se nám i střídání,“ těší Páníka.

Jihočeši se ale dál rvali. Dynamo zvýšilo agresivitu, v závěru otevřelo hru a hnalo se za vyrovnáním. Domácí měli slušné šance, ale skvělý Dostál spoluhráče podržel.

„Soupeř za stavu 1:2 stupňoval tlak, bylo to nepříjemné,“ přiznal Páník.

Po závěrečném hvizdu sudího Hrubeše si zhluboka oddechl. Ševci podobný výsledek moc potřebovali. Teď se jim zase bude trénovat s větším klidem. I když dlouhá pauza byla na výkonu mužstva znát, celkově to ze strany Fastavu bylo slušné představení.

„Každý týden jsme hráli modelové utkání proti sobě, což je ale něco jiného než ligový zápas,“ ví dobře Páník.

„Hráči se znají, utkání trvá jen šedesát minut. Jiný je zápřah, tempo. I proto jsme ze začátku měli velké problémy dostat se do tempa,“ dodává Páník.