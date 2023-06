Těžké chvíle zažil už při angažmá v ruské Machačkale nebo na Slovensku v Púchově, pod sestupem ale nikde podepsaný není. Také při angažmá ve Zlíně mu trenér Pavel Vrba úspěšně uniká.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba při utkání v Brně. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Ševci pod vedením zkušeného kouče ustáli také klíčový souboj v Brně, díky bezbrankové remíze se vyhnuli přímému pádu do druhé ligy, nyní je čeká baráž s ambiciózním Vyškovem.

„Hráli jsme na výsledek, který jsme potřebovali. Nebyl důvod, abychom tady zanechali dojem, jak umíme fantasticky útočit, a přitom bychom prohráli 0:3,“ říká Vrba.

Hosty několika bravurními zákroky podržel brankář Dostál, skvěle si ovšem počínala kompletní defenziva, která nedovolila soupeři skórovat.

„Dostála chválím celou dobu, není to ale jenom jeho zásluha. Vyzdvihnout musím celé mužstvo. Ve většině situací jsme byli důslední,“ těší Vrbu. „Domácí možná měli víc míč po kontrolou, hrozil z centrů, my jsme ale zase měli brejky, které jsme nedohráli do konce. Mohli jsme i vyhrát, ale výsledek, který jsme potřebovali, máme,“ přidává spokojeně.

Vrba stejně jako ostatní aktéři stěžejní záchranářskou bitvu pořádně prožíval. Klidný rozhodně nebyl.

„Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem nebyl nervózní. Vždycky chcete uspět, vyhrát. Pokud by to někdo bral tak, že je mu to jedno, tak je buď nafetovaný anebo nemůže trénovat. Já nafetovaný nejsem, to vám říkám na rovinu,“ prohlásil před novináři.

Po nedělním duelu se mu ale pořádně ulevilo. Ševci bodovali ve třetím kole po sobě a se třinácti nerozhodnými výsledky se stali remízovými králi ligy. I díky tomu z ligy (zatím) nepadají.

„Podařilo se nám na jaře udělat nějaké kroky a teď nás čekají dva těžké zápasy s Vyškovem. Pořád je to otevřená věc. Klid budu mít až v momentu, kdy udržíme pro Zlín ligu,“ ví dobře.

K úspěšnému zakončení nadstavbové části o záchranu Vrbovi pomohl nejen kratší sestřih, ale i modrý svetr, ve kterém mužstvo koučoval i přes teplé počasí.

„Občas mám takové úlety. Když jsou výsledky, oblečení neměním. Žádný jiný důvod v tom není. Kdysi jsem v červenci chodíval i v obleku,“ připomíná s úsměvem.

Pokud bude potřeba, vydrží ve svetru i ve třicetistupňovém vedru. Takové horko by ale ve čtvrtek na Letné, kde startuje baráž s Vyškovem, být nemělo.

To spíš v neděli večer bylo na Srbské pořádně dusno. Domácí fanoušci jen těžce nesli, že fotbalisté Brna po jediné sezoně sestoupili z první ligy a znovu žádali odchod majitele klubu Bartoňka.

Vrbovi bylo Zbrojovky upřímně líto. „Brno je fotbalové město, chodí sem dost lidí. Vzpomínám na dobu, kdy za Lužánky chodilo 40 tisíc diváků a Kroupa, Václavíček či Janečka tu společně s dalšími vyhráli titul. Pro mě jako kluka to bylo něco fantastického. Vadí mi, že Brno pravidelně nehraje ligu,“ tvrdí.

Z toho, co se dělo po zápase na stadionu, byl ale zklamaný. „Fanoušky chápu, ale vím, že lidé v klubu dělají maximum, aby fungoval. Všichni chtějí, aby byl v Brně dobrý fotbal. Asi to není tak jednoduché, jak si spousta lidí myslí. Problém je hlubší, než aby se křičelo, kdo má končit a kdo ne. Přeju Zbrojovce, ať to to zvládne a znovu postoupí do první ligy,“ dodal.

Nyní začne mužstvo chystat na rozhodující dvojzápas sezony. První duel baráže se hraje ve čtvrtek ve Zlíně, odveta v neděli v Drnovicích.