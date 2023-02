„Neříkám, že vstup je skvělý, protože dva body nejsou tolik, abychom se plácali po zádech, ale za mě je začátek celkem dobrý,“ míní zkušený devětapadesátiletý kouč.

Po sobotním souboji na severu Čech měli ševci smíšené pocity.

Na Střelnici po gólech Čanturišviliho a Filla vedli 2:0, ale nadějný náskok neudrželi a i kvůli vyloučení útočníka jen remizovali. „S bodem jsme asi spokojení. Vzhledem k tabulce a nadcházejícímu domácímu s Teplicemi je pro nás důležitý,“ vnímá Vrba.

Oba týmy se rozešly smírně popáté za sebou, vzájemný duel skončil stejným výsledkem jako v podzimní části. Jablonec se Zlínem neprohrál posledních devatenáct ligových zápasů. „Je škoda, že jsme to nedotáhli. Neříkám, že jsme byli herně lepší, ale výsledkem jsme to měli rozehrané hodně solidně,“ cítí hostující kouč.

Vyloučení bylo hodně přísné, míní Fillo. Předčasný dárek k narozeninám nedostal

„Disciplinovaným výkonem jsme si udělali dobrou pozici, ale po vyloučení a kontaktním gólu Jablonce už to byl spíš boj. V ofenzivě jsme nebyli tak aktivní jako v první části utkání,“ ví dobře.

Vrbu mrzel především laciný gól Považance na 1:2. „Je škoda, že i když máme míč dvakrát pod kontrolou, stejně jej ztratíme a dostaneme branku,“ štve kouče.

„Kdybychom udrželi vedení o dvě branky třeba o nějakých deset minut déle, bylo by to pro nás mnohem lepší. Domácí by pak ještě více znervózněli. Místo toho Jablonec ožil a my to až do konce střetnutí měli hodně složité,“ říká. Ševci nakonec nerozhodný výsledek ubránili a dál jsou předposlední.

„V naší situaci máme jediný úkol a to je zachránit Zlín v lize. To, zda se lepšíme, musí říct spíše hráči,“ dodává Vrba.