Vylepšili si bídnou letošní bilanci i skóre, udělali radost fanouškům a jako bonus vůbec poprvé v klubové historii nasázeli soupeři v nejvyšší soutěži pět branek. Fotbalistům Zlína důležitý záchranářský souboj s Českými Budějovicemi náramně sedl.

Ševci před nejmenší návštěvou sezony (1729 diváků) zničili Dynamo 5:1 vylepšili svoji pozici v boji o setrvání ve FORTUNA:LIZE.

„Těší mě, že jsem přepsali historii a v ofenzivě ukázali, jak jsme silní. Samozřejmě to bylo ovlivněné tím vyloučením, ale klidně jsme mohli dát další góly. Neměli jsme jenom těch pět šancí,“ upozorňuje zlínský trenér Pavel Vrba.

Triumfu nad Jihočeši si vážil. „Vítězství je hodně cenné, propast na posledním místě se nezvětšila," těší Vrbu.

I když Zlíňané opustili poslední pozici a posunuli se na čtrnáctou příčku, v klidu rozhodně nejsou. „Je to jenom taková vlaštovka, která vyletěla. A pokud to nebude celé hejno, pořád to bude hodně složité,“ ví dobře.

Zkušenému kouči vyšla sázka na dva vysoké útočníky. Oba se prosadili již v první půli. Kozák po centru Cedidly svým pátým gólem v ligové sezoně otevřel skóre, Balaj se prosadil těsně před přestávkou po Simerského přihrávce. „Chtěli jsme mít ve vápně výškovou převahu, sílu. Oba byli nebezpeční, uhráli spoustu balonů i ve středu pole, navíc se prosadili i gólově. Úplně bez chyb to nebylo,“ uvedl Vrba.

Ševce za tolik potřebnou výhrou táhli nejen dvě věže, ale i Cedidla s Vukadinovičem, kteří kralovali na pravé straně hřiště. „Ofenziva byla velká. Bylo to na základě spolupráce celého mužstva,“ prohlásil domácí trenér.

„Výsledek je pro nás hodně povzbudivý, chci za něj pochválit celé mužstvo. Hráli jsme fotbal, který snesl měřítko. Fanoušky to také snad bavilo, doufá přerovský rodák.

Zlín tak v lize uspěl po pěti ztrátách, s Jihočechy bodoval pošesté za sebou.

„Jenom je škoda, že jsme nebyli účelnější, šancí po kombinacích jsme si vypracovali spoustu. Výslefek mohl být ještě lepší, ale buďme rádi, že jsme to zvládli takto. Snad fotbalovost potvrdíme v dalších zápasech,“ přeje si nejen Vrba.