ROZHOVOR/ Tahle bitva o krále kraje rozhodně nebude pro mladé borce. Fotbalisté Slovácka i Zlína disponují nejstaršími kádry ve FORTUNA:LIZE. Trenér Martin Svědík má k dispozici mužstvo s věkovým průměrem těsně pod třicet let, ševci jsou na tom podobně. Odlišná je ale forma obou rivalů i umístění v tabulce.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba při domácím zápase s Hradcem Králové. | Foto: FC Trinity Zlín

Zatímco celek z Uherského Hradiště dohnal podzimní ztrátu a drží se mezi elitní šestkou, Zlíňané se dál výsledkově souží a okupují předposlední příčku. To však v nedělním derby nemusí hrát žádnou roli.

„Z mého pohledu na sebe narazí mužstva, která jsou na tom v tabulce nyní trošku jinak, ale nemyslím si, že by to mělo být rozhodující,“ zůstává v klidu kouč týmu FC Trinity Pavel Vrba.

Pro víkendový šlágr nemůže počítat s vykartovaným stoperem Kolářem, po trestu se naopak vrací mazák Fillo.

Vnímáte, že pro fanoušky jde o největší zápas jara?

Podobně prestižní utkání jsem už zažil v jiných klubech, ale ve Zlíně je to můj první zápas. Mám informaci, že jde o regionální derby, které bývá hodně emotivní. Doufám, že tomu bude i tentokrát, protože zápasy pak mají úplně jiný náboj. Doufám, že to na Slovácku bude podobné, a že zápas zvládneme co nejlépe.

Libujete si při takto vyhrocených šlágrech, nebo po tolika letech ve fotbale už podobné souboje nijak zvlášť neprožíváte?

Atmosféra v klubu je před podobnými zápasy trošku jiná, takže i mě to nějakým způsobem trošku napne. Chápu, že tato utkání jsou brány víc než když hrajeme s jinými soupeři. Mediálně i pro lidi jsou derby atraktivní. Osobně beru střetnutí se Slováckem jako těžké utkání, atmosféra ale asi bude jiná než při běžném ligovém duelu.

Překvapuje vás, že se Slovácko zase drží mezi elitní šestkou a hraje o evropské poháry?

Slovácko už několik let hraje v popředí tabulky, nakouklo i do evropských pohárů. Dlouhodobě potvrzuje svoji kvalitu. Vím, že nás čeká těžké utkání se soupeřem, který má formu a pravidelně hraje o nejvyšší příčky.

Čím to je, že si soupeř udržuje takovou výkonnost?

Je za tím dlouhodobá práce. Kádr se dlouhou budoval, teď je ustálený. Na soupisce Slovácka jsou zkušení hráči. Někteří z nich zažili i daleko těžší zápasy. My ale máme v mančaftu taky zkušené hráče.

Na podzim slavil se Slováckem, teď jde proti němu. Kozák: Ve Zlíně se cítím lépe

Co říkáte na práci kolegy Martina Svědíka?

Nevím, jestli jsem ho v Baníku zažil, ale samozřejmě se známe. Svěďa (Svědík - pozn. red.) je v lize dlouho, na Slovácku má úspěchy. Samozřejmě na nich má velký podíl. Vím, že o něm uvažují i v jiných klubech, takže narazíme nejen na skvělý tým, ale i na výborného trenéra, který je na nás dobře připraví.

Po čtyřech zápasech bez výhry potřebujete zabrat. Co musíte zlepšit, abyste na hřišti rivala uspěli?

Vadí mi, že jsme v posledních kolech vždycky měli navrch a byli v situaci, kdy jsme věřili, že uhrajeme tři body, ale možná pětkrát jsme o to vedení přišli. To mě mrzí. Doufám, že konečně zabodujeme naplno, protože sbírat to po bodu je v naší situaci málo. Pak se odrazí i v tabulce.

Plánujete po posledních nezdarech změny v sestavě?

Nemáme důvod zásadně měnit sestavu. Souhlasím, že naše umístění není ideální, na druhé straně jsme na jaře prohráli jenom dvakrát, jinak jsme pokaždé bodovali, což není úplně hrozné. Špatné ale je, že to sbíráme jenom po bodu. Toto je ten problém, který momentálně ve Zlíně je.