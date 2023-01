„Jsem sváteční střelec, takže mě těší každý gól a neřeším, zda je to v přípravě nebo v lize. Ještě tím, že to bylo na 1:1, tak je to fajn,“ říká Hlinka.

Jak hodnotíte úvodní zápas turnaje?

První zápas byl náročný. Trnava má kvalitní mužstvo. Měla dobrý přechod do útoku, hlavně v prvním poločase nás zlobila. Ve druhé půli už jsme si vytvořili šance, podařilo se nám vyrovnat. Myslím, že utkání celkově splnilo účel.

Cítíte, že jste vzhledem k množství šancí měli na výhru?

Za druhý poločas jsme si zasloužili vyhrát. V úvodní části jsme tak nebezpeční nebyli, ale hra byla fajn. Po změně stran šancí bylo hodně. Musíme zapracovat na kvalitě v zakončení. Situace tři na dva musíme vyřešit gólově.

Čím to je, že zatím dávají góly jenom obránci či záložníci?

Je úplně jedno, kdo střílí góly. Je dobře, že se trefují i obránci či záložníci. Kluci z útoku ale dál mají naši důvěru. Třeba Honza (Silný – pozn. red.) se v každém utkání dostane do nějaké šance. Proti Trnavě měl dvě příležitosti. Věřím, že mu to tam začne konečně padat. Když to začne proměňovat, v tabulce půjdeme nahoru.

Jak zatím vnímáte práci trenéra Vrby?

Jsem s ním velmi spokojený a to stejné platí pro většinu hráčů týmu. Kdybyste se jich zeptali, budou mluvit stejně. I když před ním všichni máme velký respekt, což asi bylo potřeba. Je to velká osobnost. Víme, jakých úspěchů v minulosti dosáhl a věříme každému slovu, které řekne. Už na prvním tréninku nám nastínil svoje představy, vizi, jak bychom měli hrát, prezentovat se a na tom se každý den snažíme pracovat. Tréninky jsou jiné než dřív.

Ve Zlíně jste nyní spokojený?

Začal jsem tam pátou sezonu, takže je to klub, kde jsem vydržel nejdéle. Jsem ve Zlíně spokojení. I když samozřejmě pohled na tabulku není příjemný, ale myslím si, že máme mužstvo na to, abychom hráli výš.

Ševci na Maltě: Zlín vstoupil do turnaje remízou. S Trnavou vyrovnal Hlinka

Ale rodnou Banskou Bystrica asi pořád stavíte výš, ne?

Je to tak. Dukla je domov a jako jsem již dřív říkal, jednou bych se tam rád vrátil. Samozřejmě uvidím, kdy to bude. Nyní to nechávám otevřené. Ve Zlíně máme před sebou spoustu práce, všichni chceme zachránit ligu, takže soustředím se maximálně na to. Zlín se stal mým druhým domovem.

Těšil jste se na souboj se Spartakem, kde jste v minulosti působil?

Samozřejmě. Už když se po skončení podzimu hrála zimní Tipsport liga, těšil jsem se na zápasy proti slovenským týmům, ale s některými kluky jsme dostali volno, takže jsem proti Trnavě ani Trenčínu nenastoupil. Jsem rád, že jsme se potkali alespoň na Maltě. Proti Trnavě vždy rád hraji.

Co říkáte na současnou Trnavu? Máte ve Spartaku ještě kamarády?

Mužstvo je hodně obměněné, ale znám se Samuelem Štefánikem a s „Mikym“ (Mikovič – pozn. red.) jsem tam ještě hrával. Směrem ke mně měl při zápase nějaké uštěpačné poznámky. S trenérem Gašparíkem jsem nastupoval ve Skalici, takže se známe dobře. Jenom jsme se ale pozdravili na hotelu. Chvilku jsme se pobavili ve výtahu, spíš jsem se při regeneraci bavil s Mikym a Samem, které znám i z mládežnické reprezentace. Jsem dlouholetí kamarádi. Trnava hrála přesně to, co jsem očekával. Tedy rychlý fotbal. Vzadu byla organizovaná, směrem dopředu nebezpečná. Ve slovenské lize bude hrát vysoko.

Jak si užíváte pobyt na Maltě?

Jsem tady poprvé. V minulosti jsem byl jenom v Turecku, pro mě je to příjemná změna. Hlavní je počasí a tréninkové hřiště, které jsou fantastické. Škoda toho silného větru. Některé tréninky jsme museli kvůli němu upravit. Jinak hotel dobrý, terény vynikající. Já jsem spokojený.

V kabině Zlína patříte mezi největší otužilce. Chystáte se i do moře?

V moři jsme nebyli, protože tam u našeho hotelu je docela špinavé, takže snažíme se využívat venkovní bazén na hotelu. Voda má kolem dvanácti stupňů, takže to splní svůj účel. (úsměv) Chodíme spolu s Robertem Hrubým, ale z týmu se otužuje i kondiční kouč Michal Molek a Petr Jiráček.

Jak jinak trávíte volné chvíle?

Zatím moc volna nebylo, ale s Matejem Rakovanem hrajeme na pokoji hry na X-boxu, s kluky mastíme karty. Po obědě chodíme pravidelně na kávu. Snažíme si pobyt na Maltě zpříjemnit.