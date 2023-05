Odpověděli na úterní výhru Pardubic nad Slováckem, stejně jako rival z východních Čech zaskočili soupeře z elitní šestky. Fotbalisté Zlína přiživili naděje na záchranu, pražské Bohemians 1905 doma přehráli 4:1 a na patnácté Pardubice před nedělním závěrečným kolem základní části FORTUNA:LIGY ztrácejí tři body.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba při zápase s Bohemians 1905. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Pro nás je to strašně důležité vítězství,“ vnímá kouč týmu FC Trinity Pavel Vrba.

„Dál hrajeme o to, abychom v základní části uhráli co nejvíce bodů a vytvořili si takovou výchozí pozici pro nadstavbu, která pro nás bude řešitelná,“ přidává známý trenér.

Ševci se před středečním duelem dostali pod obrovský tlak. Pardubice totiž o den dříve zvítězily nad Slováckem a rivalovi ze Zlína odskočily na šest bodů. Moravané ale složitou situaci ustáli a zvýšili svoje šance na záchranu v nejvyšší soutěži.

„Všichni víte, že kdybychom tento zápas nezvládli, naše situace už by byla hodně složitá. Těžké utkání jsme ale vyhráli, uhráli jsme důležité tři body. Navíc ani fotbal nebyl špatný, i když v některých fázích utkání nás soupeř zatlačil, ale podařilo se nám dát třetí gól, který zápas už rozhodl,“ uvedl Vrba.

Triumf nad klokany režíroval Tom Slončík. Osmnáctiletý středopolař byl ústřední postavou Zlína, hlavním mužem zápasu. Bohemce vstřelil dvě branky, navíc se asistencí podílel na třetím gólu Roberta Hrubého.

„Jsme rádi, že se mu zápas povedl. Utkání zvládl dobře, byl pro nás důležitým hráčem. Když budou všichni odchovanci Zlína hrát stejně jako Tom v dnešním zápase, není problém, aby jich v sestavě bylo jedenáct,“ tvrdí Vrba.

Reaguje tak na kritiku některých fanoušků, kteří chtějí, aby o udržení v nejvyšší soutěži dostávali větší prostor hlavně mladíci, co prošli Vršavou. Ze všech mladíků se ale nejvíc ukazuje právě Slončík.

Slončík po vstřelené brance běžel pod balkon, mával rodičům: Bylo to hezké

Syn trenéra divizního Slavičína patří k jarním objevům FORTUNA:LIGY a pokud udrží formu i výkonnost,čeká jej zářivá budoucnost.

„Je to mladý, talentovaný hráč, který dál bude dostávat prostor. Hodnotit ho ale můžeme třeba až za rok, když ho třeba bude Zlín prodávat za velké peníze. Když bude hrát stejně jako Baroš v Baníku a potáhne celý klub, můžeme s k němu vrátit,“ prohlásil Vrba.

Slončíka opěvovat zatím nemíní. Dobře ví, že mládežnický reprezentant svého vrcholu zdaleka nedosáhl. Šikovného dorostence ale rozhodně nestaví z protekce.

„Tomovi jsem dal prostor už v minulých zápasech, je to hodně zajímavý hráč. Šanci si zasloužil za to, co předvádí v tréninku i v zápasech. Formu potvrzuje pravidelně. Určitě mu nedávám přednost na úkor někoho lepšího,“ říká Vrba.

Ševci zabrali, Bohemians přemohli 4:1. Kraloval Slončík, dal první góly v lize

Zlínští se z ligové výhry radovali teprve podruhé z posledních deseti utkání, Bohemku předčili především v efektivitě. V šestnáctce soupeře byli přesnější, taky dotáhli nadějné brejky.

„Měli jsme hodně zajímavé akce a některé góly byly doopravdy moc hezké, vypracované, koukatelné,“ těší zlínského trenéra.

Klíčové bylo, že domácí eliminovali Matouška a další rychlé hráče Bohemky. „I když hosté měli nějaké závary a dvě nebo tři nebezpečné situace, naštěstí jsme byli dobře postavení a dokázali balony odkopnout do bezpečí,“ oddechl si Vrba.

Jeho tým zakončí základní část v neděli v Mladé Boleslavi. „Byli bychom rádi, kdybychom i tam získali nějaký bod, což by bylo obrovské povzbuzení na poslední část soutěže, která nás čeká,“ uvědomuje si Vrba.

Zatímco ševce čeká těžký boj o udržení, Středočeši mají jistou účast v prostřední skupině. „Před námi je šest důležitých utkání. V nich chceme uhrát tolik bodů, abychom se dostali nejlépe na čtvrté místo od konce a vyhnuli se baráži,“ říká.

„Samozřejmě jsme realisté a každé umístění od patnácté příčky nahoru pro nás bude dobrý krok k tomu, abychom to zvládli a ligu zachránili,“ dodal.