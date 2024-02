Obrali Slavii, přemohli Slovácko, ale na rozjetou Plzeň si nepřišli. Fotbalisté Zlína doma umí okrást favority, venku jim to ale zdaleka tolik nejde. Mimo Letnou urvali jenom pět bodů z celkových osmnácti, bídnou bilanci nevylepšili ani v Doosan Areně, kde ve 22. kole FORTUNA:LIGY padli 0:3 a dál zůstávají na barážové pozici.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka v Plzni. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Když budeme bodovat jenom doma, tak je to málo,“ ví dobře kouč ševců Bronislav Červenka.

„Venku bohužel nejsme schopní udržet čisté konto, což je klíč k tomu, abychom uspěli třeba i na Viktorce. Otáčet zápas za nepříznivého stavu 0:1 jde, ale to bychom museli tento výsledek udržet delší dobu, aby domácí znervózněli a pak třeba udělali nějakou chybu. Druhý gól přišel strašně brzy. Pak už jsme nedokázali zareagovat a zaslouženě prohráli,“ uznal sportovně.

Výsledek jej samozřejmě mrzel. Prohrát 3:0 je hodně na to, jak vypadal zápas,“ uvedl Červenka.

Moravané si oproti podzimnímu domácímu debaklu 1:7 polepšili, celkově to ale bylo v jejich podání málo

Na rozjetého favorita nestačili, byť dvacet minut hráli dobře a soupeře do úvodní branky k ničemu vážnějšímu nepustili.

„Snažili jsme se být aktivní a v prvním poločase se vyrovnat Viktorce ve všech směrech. To se nám celkem dařilo do dvacáté minuty, potom nám bohužel Mosquera dal krásný gól a Plzeň odskočila na 1:0. To nám nabouralo naše plány tady nedostat gól,“ přiznává Červenka.

Kolumbijský křídelník otevřel skóre výstavní střelou z přímého kopu.

„Ve druhém poločase jsme se chtěli aktivní hrou vrátit do zápasu, chtěli jsme držet soupeře na jednobrankový distanc a snažili jsme se vyrovnat. Bohužel gól na 2:0 přišel strašně rychle,“ posteskl si Červenka.

Zdroj: Youtube

Západočeši zvýšili skóre hned ve 48. minutě. Akci Chorého a Mosquery zblízka trochu šťastně zakončil Šulc a poprvé v ligové sezoně se trefil doma.

Třiadvacetiletý ofenzivní záložník přidal svou jedenáctou branku v sezoně v 87. minutě po rohovém kopu a Chorého přihrávce. „Šulc ukazuje, že je skvělým fotbalistou a že má obrovskou fazonu,“ vyzdvihl plzeňského záložníka.

„Je to klučina, který se pouští do šestnáctky, kde se dokáže uvolnit, zorientovat, což ukázal při třetím gólu, kdy si našel místo a dorazil to,“ přidává Červenka.

Černín zaskočil za Didibu, za stavu 0:1 chtěl na hrot. Šulc? Hodně složité

Zároveň ale kritizuje svěřence za nedisciplinovanost a nedůslednost při bránění. „Třetímu gól šlo rozhodně zabránit,“ ví dobře.

„Naši hráči zaspali a nechali Šulce jednoduše zakončovat,“ štvalo zlínského kouče.

Výtky však měl i k útočníkům. „Zajímavých situací jsme měli dost, ale s dohráním prakticky žádnou. Ani si nevybavuji, že bychom ve druhé půli vystřelili na bránu. Mrzí mě, že nejsme tak nebezpeční a agresivní v ofenzivní fázi,“ pronesl.

V Plzni mu ale vadilo víc věcí. Třeba práce asistenta rozhodčího Vlčka, který pustil tři evidentní ofsajdy, po kterých Viktorka zahrávala rohové kopy. „Nelíbilo se mi to,“ uvedl Červenka, který byl stejně jako vedoucí mužstva Hellebrand napomínán žlutou kartu.

Mužstvo ale příliš nepomohli. Zlínští nebodovali po dvou kolech a zůstali na čtrnácté příčce.

Zvednout náladu si zase mohou v anglickém týdnu, který je čeká.

Už ve středu ve čtvrtfinále MOL Cupu vyzvou Liberec, v neděli pak v lize vyzvou Baník Ostrava.Oba atraktivní duely se hrají na Letné.