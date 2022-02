Devětatřicetiletý kouč Fastavu byl po výhře 1:0 hlavně rád za tři body. Radost mu však neudělal jenom výsledek, ale i předvedená hra. „Vážím si toho, jak jsme to doma zvládli. Konečně jsme ukázali naši sílu. V utkání bylo vidět, jak kluci dokáží hrát týmově. Zopakovali jsme výkon s Libercem, bereme další body,“ raduje se.

Na nejcennější vítězství si chce ještě chvíli počkat. Podle Jelínka je aktuální forma ševců obrazem těžkých příprav, které mají za sebou. „Doufám, že to ukážeme v další části sezony. Kluci ale vidí, proč tak trénujeme, teď se to vyplácí,“ uvedl.

Z hráčů nechtěl nikoho vyzdvihovat, všichni podle něj byli vynikající. Fantiš hrál pod injekcemi, dařilo se středopolařům Tkáčovi s Hrubým, fungovala obrana, vzadu to jistil Rakovan.

„Chci vyzdvihnout tým, protože ve Zlíně jinak hrát nemůžeme. Jsem rád, že kluci za tím jdou, plní úkoly. Tři body jsou odměna,“ prohlásil.

Domácího trenéra mrzely pouze zahozené vyložené příležitosti. Klid mohli mít ševci dřív. Slovácko ale až na hlavičku Ljovina do pořádné šance nepustili.

„Diváci viděli zajímavé derby. Chvílemi to byl boj, které přerušily krásné akce, šance, souboje. Diváci na obou stranách byli skvělí. Vulgarity nebyly extrémní, problémy s příznivci nebyli. Fandilo se tak, jak se má. O to je ten konec hezčí,“ prohlásil.

Ex-reprezentanta Hlouška, který Fastav posílil, nasadil jenom na část utkání. „Přišel v týdnu, kdy jsem studoval licenci. Viděl jsem ho akorát na předzápasovém tréninku. Bavili jsme se o to, jak hrajeme. Vysvětlil jsem mi základní taktické věci. Chybí mu herní týmové tréninky, ty nejde jenom tak nahradit. Bude mít týden na to se ukázat a my budeme pracovat na jeho zlepšení,“ uvedl.

Zlínský dres po hodně dlouhé době navlékl i útočník Lamin Jawo, naopak na marodce dál zůstává kapitán Poznar. „Chodí po různých doktorech. Absolvoval u specialistů několik vyšetření. Pořád se řeší jeho léčba,“ informuje.

Kromě nejlepšího střelce schází také Fillo, Hlinka nebo Čanturišvili, trenér Jelínek i bez nich však má koho postavit. „Konkurence je důležitá, zvyšuje náročnost na hráče v tréninkovém procesu. A pro mě je lepší, když budu mít velkou hlavu z toho přemýšlení, koho dát na hřiště, než z toho, že je nás málo a nemám tam koho dát,“ řekl s úsměvem.

Na Letné nyní vládne dobrá nálada. Juchat ale ševci dlouho nemohou, protože před sebou mají těžký dvojzápas s kandidáty na titul. Nejprve vyzvou Spartu, pak doma přivítají Plzeň.

„Chceme pořád překvapovat a trápit každého, aby s námi soupeři počítali. Pořád je jenom začátek jara, nesmíme polevit. Přijdou zápasy, kdy se nám nebude dařit, ale pracovitost musí ve hře zůstat,“ dodává.