„Byl to jeden z mých nejhezčích gólů v kariéře,“ přiznává trojnásobný ligový šampion s plzeňskou Viktorií, které moc přeje další titul.

Začněme u vaší branky. Šlo to trefit líp?

Týden zpátky jsem tady měl podobnou střelu z voleje, taky jsem balon dobře trefil. Dneska jsem tomu víc přidal, míč zapadl líp pod břevno. Jsem rád, že to tam spadlo, protože takových momentů a gólů moc nebylo.

Bylo těžké se proti Jablonci namotivovat?

My jsme měli svoji motivaci a to zůstat na jedenácté pozici, skončit nejlepší ve skupině o záchranu. Chtěli jsme zápas ve výročních dresech vyhrát, bohužel jsme si to zkomplikovali. Na začátku jsme nedali nějaké šance a soupeř nám snad z jediné střely na bránu v první půli dal gól. Zase jsme museli dotahovat a já jsem rád, že jsme utkání dovedli alespoň k remíze.

Vnímal jste na hostech nervozitu?

Bylo to tak. Když vezmu naše zápasy, ve kterých jsme ještě neměli jistou záchranu, taky jsme v nich nechtěli udělat chybu, která by nás stála sestup či účast v baráži. Jablonci se podařilo vstřelit branku. Za stavu 1:0 věděl, že když neinkasuje, tak se zachrání. I když jsme skóre srovnali, bod jmu nakonec stačil.

Vás po remíze přeskočily Pardubice. Štve vás to?

To, že jsme nesplnili svůj cíl, nás mrzí, ale na hřišti jsme odevzdali maximum, vytvářeli jsme si šance, které jsme ale neproměnili. Právě špatná koncovka, která nás provází delší dobu, nás stála tři body.

Jak hodnotíte celou sezonu?

Jsem moc rád, že jsme až do posledního zápasu nemuseli hrát o život. Nedokážu si představit, že bychom s Jabloncem hráli o udržení v lize, což nikdo z nás nechtěl. V sezoně ale byly momenty a zápasy, kdy se to lámalo. Když to vypadalo, že můžeme hrát klidný střed tabulky, tak jsme to nezvládli. Dostávali jsme hodně gólů, hlavně po standardních situacích, na druhé straně jsme neproměňovali šance. Mezi úspěchem a neúspěchem byla v této sezoně jenom tenká hranice. Máme na čem pracovat.

Podívejte se: fotbalisté Zlína na závěr sezony remizovali s Jabloncem 1:1

Jak psychicky náročná byla skupina o záchranu?

Kdyby se nehrála nadstavba, měli bychom po třiceti kolech klid, takže bychom to měli v sezoně jednodušší. (úsměv) Věděli jsme ale, jaký je systém. Bohužel se nám nepodařilo dostat se do prostřední skupiny, ale zase ve skupině o záchranu jsme měli nějaký náskok, který jsme si udrželi. Tím jsme mohli být o něco klidnější než ostatní týmy.

Už víte, zda budete ve Zlíně pokračovat, nebo to byl váš poslední zápas v dresu ševců?

Jednání se pohnula, jsme ve fázi vyjednávání. Myslím, že to spěje k dohodě na delší dobu.

Prý byl o vás zájem i jinde?

Nějaké možnosti byly nebo ještě jsou, protože stále nemám nic podepsaného, ale nejintenzivnější jednání probíhají se Zlínem.

Co jako Plzeňák říkáte na titul Viktorie?

Plzni jsem samozřejmě fandil, od prvního kola jí držel palce. Klukům a hlavně trenérům, které jsem v kariéře poznal, jsem úspěch přál. Nyní tam bude obrovská euforie. Zaslouží si to. Trenéra Bílka jsem dal v anketě roku na první místo. Všichni jeho asistenti jsou moji bývalí spoluhráči. Všem jsem jim gratuloval.