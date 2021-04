„Doma máme tři utkání ze soupeři ze spodku tabulky. Proti Příbramí je první z nich, a pokud ho zvládneme, zase se nám bude lépe dýchat a zase jsme blíže našemu cíli,“ říká kouč Fastavu Bohumil Páník, který o víkendu odkoučuje 200. utkání v nejvyšší soutěži.

Zkušený trenér dobře ví, o co v neděli na Letné půjde. „Samozřejmě si pořád musíme hlídat záda. Vidíme, jak se mužstva za námi šikují. My máme nějaký náskok, který ale musíme neustále udržovat až do konce, abychom v posledních utkáních nebyli zbytečně nervózní,“ pravil.

Ševci už hodili ze středeční porážku v Plzni za hlavu, od čtvrtka myslí jenom na Příbram. Trenér Páník oproti utkání v Doosan Aréně zřejmě zase protočí sestavu, z lavičky vrátí na trávník zkušené borce Procházku, Fantiše a Potočného, hrát byl měl zase i Janošek, jenž na západě Čech scházel kvůli dohodě klubů.

Na výběr však bude mít z více variant. Slušný duel odehrál Cedidla i Matejov, sedět mezi náhradníky nechce Čanturišvili ani Jawo.

Středočeši tak široký kádr nemají. Nástupce Pavla Horvátha se i přesto pokusí Fastav překvapit. Příbramští na tom ale nejsou bůhvíjak dobře.

Pod novým trenérem Jozefem Valachovičem ani ve třetím ligovém utkání nezvítězili, na tři body čekají už patnáct kol a v tabulce dál zůstávají poslední. Naposledy nestačili na Olomouc, které u Litavky podlehli 0:2.

„Jsme hodně zklamaní, protože jsme chtěli potvrdit výsledek z Mladé Boleslavi a nastartovat sérii, která by nám v naší situaci pomohla,“ hlesl po utkání trenér Jozef Valachovič. Porážka znovu o něco snížila šance jeho celku na odvrácení pádu o patro níže. „V kabině to s hráči nerozebíráme. Do konce soutěže je daleko. My koukáme vždy jen na nejbližší zápas,“ dodal Valachovič.

FORTUNA:LIGA, 27. kolo -

FC Fastav Zlín (13.) - 1. FK Příbram (18.)

Výkop: neděle ve 14.00, stadion Letná

Rozhodčí: Cieslar - Nádvorník, Ratajová (Batík) | VAR: Denev | AVAR: Caletka

Ligová bilance: 11-5-6, 24:18

Poslední zápas: 0:1 (72. Buchta vlastní, 12. prosince 2020)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Fantiš, Simerský, Buchta, Procházka – Janošek, Hlinka, Čanturišvili – Jawo, Poznar, Potočný. Trenér: Páník.

Příbram: Šiman – Nový, Kvída, O. Kingue, Cmiljanovič – Tregler – Pilík, Zorvan, Rezek, Antwi – Voltr. Trenér: Valachovič.

Tip Deníku: 2:0