Nerozhodný výsledek 1:1 jim byl odměnou za dřinu a poctivost. Remízu Fastavu zajistil už v prvním poločase útočník Poznar. „Pro nás to byl hlavně kondiční zápas, velmi dobrá prověrka se silným soupeřem. Super zkouška pro naši defenzivu,“ zhodnotil duel zlínský trenér Jan Jelínek.

Po zápase mohl být spokojený především s obrannou fází mužstva. Hostující defenziva pracovala po většinu utkání velmi dobře, protivníka do vážnějších příležitostí moc často nepouštěla.

„Věděli jsme, že nebudeme tolik na balonu. Kluci směrem dozadu odvedli super práci,“ oceňuje Jelínek.

Sám si všímal, jak jeho svěřenci dokáží organizovat hru, mluvit na sebe, reagovat na situace.

Utkání si ještě zpětně pustí, aby viděl různé akce, sestříhané momenty. „Už teď ale vím, že soupeř měl nějaké příležitosti ke skórování. Gól jsme inkasovali ze standardní situace, na kterých budeme teprve pracovat,“ uvedl kouč Fastavu.

Ševci byli hlavně v úvodní části organizovanější, důslednější. Dokázali dostupovat protihráče, získávat balony. Moc šancí si ale nevytvořili. „Ještě jsme ale měli být směrem dopředu odvážnější a lepší v kombinaci,“ uvědomuje si.

Zatímco ale Moravané jsou teprve na startu letní přípravy, pro fotbalisty Slovanu Bratislava to byla generálka na předkolo Ligy mistrů proti irskému Shamrocku Rovers.

„Šlo to poznat,“ míní devětatřicetiletý trenér. „Domácí byli nachystaní, brali to jako mistrovské utkání. Hráli rychle, zodpovědně. A když jsme jim to kazili, trošku znervózněli,“ všímal si Jelínek.

Jeho tým si přípravný duel na Národním slovenském stadionu užil. I když v prvním poločase pršelo a v ochozech bylo jen pár desítek příznivců, zápas měl náboj, grády. „Myslím, že kluci si to v krásném prostředí užili,“ je přesvědčený Páníkův nástupce. „Pomohlo jim to vyšťavit se do maxima. A za to jsem rád,“ přidal Jelínek.

Ševci nyní budou dál pracovat na herním projevu. Zlepšení mohou ukázat už v sobotu na Vršavě, kam si pozvali slovenský Trenčín.

K dispozici by už měl být i křídelník Dramé, jenž kvůli drobným zdravotním problémům střetnutí uprostřed týdne raději vynechal. „Není to ale nic vážného. Už v úterý s námi trénoval. Věřím, že do dalšího zápasu bude připravený,“ přeje si Jelínek.