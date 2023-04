Trenéru Pavlu Vrbovi návrat do Štruncových sadů pořádně zhořkl. Kouč fotbalistů Zlína, který v minulosti během dvou angažmá dovedl Plzeň mimo jiné ke třem titulům a stejnému počtu účastí v prestižní Lize mistrů, musel ve známém prostředí kousat nepříjemný debakl, čtyřgólový příděl.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba před novináři po zápase v Plzni. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Porážka 0:4 Moravany bolela.

Přitom podle smělých předzápasových slov generálního manažera Zdeňka Grygery přijeli ševci na západ Čech bodovat, přepsat kolonku venkovních výher z nuly na jedna, což se jim nepovedlo, takže dlouhé čekání dál trvá.

„Plzeň byla lepší, silnější na míči a zaslouženě vyhrála,“ uznal sportovně Vrba.

Ševci prohráli čtvrté z posledních pěti kol a dvě kola před koncem základní části jim chybí tři body na patnácté Pardubice. „Naše situace není ideální, ale budeme dál bojovat,“ vzkazuje kouč soupeřům.

Favorizovanou Viktorii nasměroval za pátou ligovou výhrou nad Zlínem po sobě ve 34. minutě kapitán Lukáš Hejda, mezi 49. a 57. minutou přidal další dva góly Vlkanova a v závěru uzavřel skóre další náhradník Tomáš Chorý. „Zlomové byly první dvě branky po standardních situacích,“ má jasno Vrba.

Po centrech z levé strany se pak Západočeši prosadili ještě dvakrát. „Domácí mají v sestavě hráče, kteří to umí kopnout do prostoru, kde potřebují. Jsou v tomto silní. Mají to nacvičené, sladěné. Proti nám jim to vyšlo,“ posteskl si Vrba.

Naopak k počínání svých svěřenců při bránění měl velké výhrady. „Bohužel pokud si v defenzivě každý nepohlídá svého hráče, kterého má osobně strážit, tak je to špatně,“ prohlásil zlínský kouč.

Hostům na půdě obhájce trofeje nepomohly ani změny v sestavě. Šanci proti bývalému klubu dostal kapitán Procházka, hráli i Kolář se Slončíkem a poprvé v základní sestavě byl útočník Kovinič. „Nechci hodnotit výkon jednotlivce. Snažil se, měl to ale těžké, protože kvalita byla na straně Plzně,“ zopakoval.

V souboji bývalých reprezentačních trenérů tak uspěl domácí Michal Bílek, jenž v minulosti vedl také Zlín.

Viktorie z třetího místa ztrácí šest bodů na vedoucí Slavii a druhou Spartu, s níž se ve středu utká na Letné.

Odvahu z první půle o přestávce nechali v šatně, gól střídajícího Vlkanovy krátce po změně stran je definitivně zlomil. Fotbalisté Zlína po slušné úvodní části nezvládli druhou polovinu, inkasovali další tři branky a nakonec obhájci z Plzně ve 28. kole FORTUNA:LIGY vysoko podlehli 0:4.

„První poločas jsme nehráli špatně. Měli jsme tam i pár šancí, několik závarů, ale žádný z nich jsme nedokázali proměnit. Po změně stran jsme navíc dostali jeden rychlý gól a ve zbytku utkání už to od nás nebylo úplně ideální,“ ví dobře krajní obránce Zlína Martin Cedidla.

Ševci drželi s favoritem krok pouze část zápasu. Tři branky po standardních situacích hosty zlomily, závěrečná půlhodina se dohrála v poklidném tempu, spíše z povinnosti.

„Ve druhé půli nám chyběl větší drajv,“ míní Cedidla. „V prvním poločase ještě bylo vidět, že jsme do Plzně přijeli uhrát kvalitní výsledek, druhý gól, který padl hned po přestávce nás rozhodil. Pak už to nebylo ono,“ vnímá člen reprezentační jednadvacítky.

Plzeňští se mohli proti Zlínu spolehnout na krajní beky i střídající hráče. V prvním poločase se dařilo hlavně Sýkorovi, po změně stran si asistenci připsal i Pilař.

Zářili hlavně žolíci. Vlkanova se trefil dvakrát, triumf Plzně završil Chorý.

„Bránění je složitější, ale takhle to dělá více týmů. Jsme na to zvyklí. Snažili jsme se to vykomunikovat, ale celkově to nedopadlo dobře,“ štve Cedidlu.