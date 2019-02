Fotbalisté Viktorie Plzeň zvládli v novém ročníku FORTUNA:LIGY i třetí duel. V Olomouci porazili domácí Sigmu 1:0 brankou Romana Procházky, jež přišla až v 88. minutě zápasu. V lize tak svěřenci Pavla Vrby dosud neztratili ani bod.

Olomouc hrála zejména v prvním poločase velmi aktivně a chvílemi úřadujícího mistra dokonce přehrávala. První velkou šanci ale měla Plzeň, a to po chybě domácího stopera Jemelky, který nabídl míč Krmenčíkovi. Nejlepší ligový střelec minulé sezony se už nicméně z velkého úhlu k zakončení nedostal.

Ve druhém poločase se nad trávník Androva stadionu přihnala průtrž mračen, která více svědčila hostům, do stoprocentní příležitosti se však výběr trenéra Vrby stále nemohl dostat.



Hru Viktorie pak ale výrazně oživil střídající Zeman – do šancí se dostali Krmenčík i Pernica, na domácího Buchtu byli nicméně krátcí. Plzeň tehdy každopádně sevřela Hanáky do kleští a dlouhé minuty se hrálo pouze na polovině Sigmy.



Když se domácí konečně vymanili z pevného sevření svého soupeře, ihned dostali příležitost ke skórování. Po centru explzeňského Sladkého se u vzdálenější tyče ocitl samotný olomoucký kapitán Vepřek, ale z vyložené pozice vůbec netrefil odkrytou branku.

Viktoria si jediný a zároveň rozhodující úder schovala až na závěr zápasu. Aktivní Zeman našel v 88. minutě přesným centrem – rovněž na vzdálenější tyč – střídajícího Procházku, načež letní slovenská posila Západočechů poslala z voleje míč nekompromisně za záda domácího gólmana.



Trenéru Plzně Pavlu Vrbovi tak stejně jako v předchozích zápasech s Duklou a s Libercem stoprocentně vyšla střídání – hráči, kteří přišli na hřiště v průběhu druhého poločasu, totiž vždy rozhodli o konečném vítězství.

Hlasy po utkání

Pavel Vrba (trenér Viktorie): „Z obou stran to byl zajímavý fotbal. V prvním poločase jsme měli velkou šanci s Krmenčíkem, ve druhém pak další dvě velké příležitosti. Mohli jsme dát vítězný gól dříve, ale Olomouc hrála velmi dobře. My jsme pak měli v závěru více štěstí, ale druhý poločas jsme zvládli i po fotbalové stránce. A že nám opět vyšla střídání? Já mám výborné asistenty a oni mně vždycky poradí, jak to mám udělat. Nová sezona asi bude jiná než ty minulé. Myslím, že se v tabulce urvou tři čtyři mužstva, která získají hodně bodů. Víme, že každý bod je pro nás strašně důležitý.“

Střelec rozhodujícího gólu Roman Procházka: „Při centru Martina Zemana jsem se hodně soustředil, protože jsem viděl, že míč letí přesně na mě. Jediné, co mě zajímalo, bylo trefit bránu. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, což se potvrdilo. Olomouc má velmi kvalitní mužstvo. Výhru jsme si vydřeli a taková vítězství bývají nekrásnější. Těžkou říct, zda byla zasloužená, ale na to se nikdo nebude ptát. Jsme šťastní za tři body, byly velmi důležité.“

Václav Jílek (trenér Olomouce): „Šance měly oba týmy, ale jednu využil jen soupeř, který má tři body a my nic. Plzeň v určitých fázích zápasu ukázala kvalitu a při rozhodujícím gólu si výborně poradila. Je to o zkušenostech a kvalitě řešení.“

Sigma Olomouc – Viktoria Plzeň 0:1 (0:0). Branky: 88. Procházka, ŽK: Yunis – Petržela, Rozhodčí: Berka – Kříž, Flimmel. Diváci: 7049.



Olomouc: Buchta – Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek – Kalvach – Zahradníček (65. Hála), Plšek, Houska (88. Yunis), Falta – Nešpor (72. Texl). Trenér: Jílek.

Viktoria: Kozáčik – Řezník, Hubník, Pernica, Limberský – Hořava, Hrošovský – Petržela (57. Zeman), Čermák (72. Procházka), Kopic – Krmenčík (85. Řezníček). Trenér: Vrba