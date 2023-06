Z Brna dávno nedojíždí, doma už je ve Zlíně, kde se i s rodinou usadil. Fotbalista Dominik Simerský už měl dost pendlování, zdlouhavých cest v autě, neustálého dojíždění. I proto je otrokovický rodák rád, že se dohodl s ševci na nové smlouvě, na Letné bude působit minimálně další dva roky.

Stoper Zlína Dominik Simerský po středečním zápase se Žilinou. | Foto: FC Zlín

„Čekal jsem, zda bude mít Zlín o mě zájem. Jsem tady delší dobu, takže se na to dívám trošku jinak. Jsme tady zabydlení, takže ke klubu mám jiný vztah než na začátku angažmá. Jsem rád, že mohu pokračovat,“ přiznal po středečním přípravném zápase s Žilinou (2:2) třicetiletý stoper.

Vysoký zadák, který v kariéře prošel Brnem, Jabloncem a Opavou, přišel do Zlína v lednu 2020, za ševce doposud odehrál rovných sto ligových zápasů.

Postupně se prosadil do základní sestavy a stal se jednou z opor zadních řad. Klubu pomohl k setrvání v nejvyšší soutěži.

Ševci i díky urostlému obránci v klíčových záchranářských duelech neinkasovali. Na důraz a vyhrané hlavičky bude nejen trenér Vrba, ale i celý tým spoléhat i v dalších měsících.

I když skončili Hrubý, Čanturišvili, Kozák a další zkušení borci, mužstvo se úplně nerozpadlo. Společně se Simerským podepsali novou smlouvu také brankář Dostál, univerzál Fantiš a záložník Janetzký.

„Trošku nám to prořídlo, ale záleží, jak se podaří mužstvu doplnit. My se s kluky staráme jenom o to, co předvedeme na hřišti. Všichni si přejeme, aby to bylo lepší,“ uvedl.

Ševci se těší do Velkých Karlovic, vyhlížejí posily. S Žilinou obstáli

Příprava je podle Simerského stejná jako v minulých letech. „Už toho bylo tolik, že ani nevím, kam tu letošní zařadit,“ usmívá se.

„Trénujeme dvakrát denně, do toho zápasy. Možná je to nyní specifičtější tím, že se tvoří nový tým a chceme být v lize konkurenceschopnější,“ přidává.

Ševci mají po zvládnuté skupině o záchranu a baráži s Vyškovem velkou motivaci dokázat, že do nejvyšší soutěže patří.

„Závěr minulé sezony se nám povedl, ale určitě bychom loňský ročník nechtěli opakovat. Věřím, že se z toho všichni v klubu poučíme a bude to lepší,“ doufá.

Simerský patřil mezi lídry. Hráče, kteří se na jaře podělili o pásku, dělali kapitána.

„Pro mě se v tu chvíli ale nic nezměnilo,“ tvrdí. „Nešlo vůbec o pásku. Kdybychom ale spadli a já byl kapitán, tak by mě to hodně štvalo. Byla to moje vnitřní motivace, aby se povedlo ligu zachránit,“ líčí.

Ševci ve druhém zápase remizovali s Žilinou. Skórovali mladíci Číž se Slončíkem

Ševci se nakonec mezi tuzemskou elitou udrželi a nyní se chystají na další ligové boje. Po úvodní výhře nad třetiligovým Třincem remizovali s Žilinou 2:2.

„Hráli jsme proti mladému a běhavému týmu, který byl pro mě úplně neznámý. První poločas byl z naší strany velmi dobrý, po změně stran a prostřídání už jsme ale měli problémy s pohybem a s organizací hry. Po dvou inkasovaných brankách se to ale zase překlopilo na naší stranu. Šancí jsme celkově měli víc. Škoda, že jsme to nedotáhli do vítězství,“ lituje.