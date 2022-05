„Je to komplikace, ale způsobili jsme si to sami. Nesmíme se na nikoho ohlížet, naopak si to musíme uhrát sami,“ ví zlínský trenér Jan Jelínek.

Jeho tým má před sebou závěrečné dvě bitvy.

Už v úterý večer se ševci představí v Ďolíčku, kde vyzvou rozjeté Pardubice, sezonu pak zakončí v sobotu doma proti Jablonci.

Pokud by Moravané zvládli souboj s klokany, mohli si závěrečné střetnutí vychutnat bez většího stresu, takto se musí stále rvát, bojovat o život.

Pokud se nechtějí dostat do ještě větších potíží, musí se zlepšit.

Sobotní výkon na záchranu stačit nemusí. „Nemůžeme se v tom ale rýpat. Na Pardubice musíme jít s čistou hlavou,“ ví dobře Jelínek.

Obránce Zlína Procházka: Mohli jsme si to uhrát dávno. Zbytečně se to protahuje

Ševci to proti soupeři z Vršovic prostě neumějí.

Pražané se Zlínem v nejvyšší soutěži bodovali poosmé za sebou a na Letné neprohráli posledních devět zápasů. V této sezoně Pražané zvítězili ve všech třech vzájemných duelech.

„Sérii s Bohemkou jsme před utkáním neřešili, protože o motivaci jsme měli postaráno, bylo jí dost. Výhra by nám přinesla záchranu, navíc jsme zase hráli doma,“ připomíná luhačovický rodák.

Že ale zeleno-bílí Fastavu nesedí, je evidentní. „Mě jako trenéra to ale nezajímá. Měli jsme podat lepší výkon,“ ví dobře Jelínek.

Klokani v nejvyšší soutěži vyhráli po jedenácti zápasech a poprvé pod vedením trenéra Jaroslava Veselého.

O svém triumfu rozhodli už v první půli, kdy se trefili ex-zlínský Hronek, Chramosta a Květ. Třetí gól si dal do vlastní sítě domácí obránce Vraštil.

Hrůzný poločas přinesl fotbalistům Zlína porážku s Bohemians i komplikace

Fastavu trefa Dramého po půlhodině hry nestačila.

„Jsme v opačné situaci, než před týdnem po zápase s Teplicemi. Fotbal je o gólech a ty dala v úvodu Bohemka,“ uvedl čtyřicetiletý kouč.

Ševci nezachytili nástup do utkání, po standardních situacích inkasovali dva góly, jeden si dali sami. „Po brance na 1:3 jsme mohli ještě jednou snížit, ale místo toho jsme dostali čtvrtý gól,“ povzdechl si Jelínek.

Druhá půle už byla ze strany Zlína lepší, na obrat ale Moravané neměli. „I když to hosté v čele s výborným gólmanem Valešem zavřeli, přesto jsme měli několik příležitostí na to abychom výsledek alespoň zkorigovali. Bohužel jsme nebyli produktivní a Bohemka nás potrestala. Udělali jsme víc chyb než za posledních deset zápasů,“ posteskl si Jelínek.