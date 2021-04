Ševci po těsné porážce cítili křivdu, podle jejich mínění o nedovolený zákrok rozhodně nešlo.

„Ať si každý udělá obrázek sám. Já jenom řeknu, jak to bylo na hřišti. Sim (Simerský – pozn. red.) nadzvedl balon. Byl to takový oblouček, žádný ostrý balon. Já jsem si hlídal míč, celou dobu se na něj koukal. A Bárt (Bartošák – pozn. red) běžel, otřel se o mě a spadl,“ popisuje velmi diskutabilní moment Fantiš.

Podle zkušeného fotbalisty, který 15. dubna oslaví devětadvacáté narozeniny, to žádná penalta nebyla. Svůj názor z trávníku si utvrdil také v šatně po zhlédnutí záznamu. „Teď jsem se na to díval v kabině a můj pocit je ještě dvakrát větší, že to penalta není,“ říká.

I když staronový karvinský trenér Weber slyšel kontakt a o pokutovém kopu v žádném případě nepochyboval, Zlíňané nepřesného devětadvacetiletého arbitra plísnili.

„Dneska se divím spoustě věcí,“ prohlásil někdejší hráč Příbrami, Jablonce nebo Ostravy. „Rozumím tomu, že to hlavní rozhodčí v té rychlosti třeba může vyhodnotit jako penaltu, ale nechápu, jak to někdo u videa mohl posoudit jako faul,“ kroutil hlavou. „Taky nechápu, proč se rozhodčí nešel podívat. Sám jsem mu to říkal,“ přidává.

S bývalým spoluhráčem Bartošákem, který do Karviné zamířil právě ze Zlína, si celu situaci vyříkali přímo na trávníku. „Chce vyhrát, vidí to jiným stylem. Říkal mi, že by hrál balon, že by dal gól. Já mu odpověděl, že by ho určitě nedal, protože to byl oblouček a do zakončení by se nedostal,“ míní.

„Ale chápu ho. Taky dělá všechno proto, aby se Karviná zachránila. Tomu rozumím,“ doplňuje.

Fotbalisté Fastavu se však jenom na rozhodčího vymlouvat nemohli. I když penalta byla hodně zvláštní a přísná, Karviná si za výhrou došla odvážným a sympatickým výkonem. Ševci naopak v prvním duelu po reprezentační přestávce selhali. Výkon domácích zůstal za očekáváním.

„V první půli ještě měla naše hra nějaké parametry. Sice jsme prohrávali, ale byli lepším týmem. Vyrovnávací gól do šatny nás měl nakopnout,“ očekával Fantiš.

Nestalo se. Zlíňané po přestávce kupili chyby, výsledkem tlaku hostů byla už tolik propíraná penalta. „Začátek druhé půle nám nevyšel. Zbytečně jsme ztráceli míče, dostali jsme soupeře na koně,“ ví Fantiš.

Za stavu 1:2 už se fotbal vytratil. Na hřišti přibyly emoce i fauly. Vzruch přinesly jen výroky sudích, šancí bylo málo. „Ve druhém poločase se snad hrálo jenom dvacet minut čistého času. Jinak se to furt kouskovalo, pořád se někdo válel, pískalo se. Ve finále se tomu smáli i kluci z Karviné. Bylo to zajímavé, no,“ prohlásil.

Ševci prohráli po čtyřech kolech, v tabulce zůstali dvanáctí. „Víme, že kdybychom zápas zvládli, bylo by to veselejší. Karvinou bychom nechali za sebou. Teď jsme zase blíž tomu spodku. Já bych ale flintu do žita neházel. Máme sílu, další zápasy zvládneme,“ věří.

Slezané naopak při obnovené premiéře trenéra Jozefa Webera v nejvyšší soutěži zvítězili po šesti zápasech a bodově se na svého soupeře dotáhli. „Karviná má v kádru dobré fotbalisty. Trenér Weber už tam působil, měl tam dobrou štaci. Pro kluky byl jeho návrat impulz, sám to dobře znám. Určitě jim to pomohlo, taky vyhráli,“ dodal Fantiš.