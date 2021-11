Dočkal v 86. minutě po rohu Čanturišviliho, když míč pohotově napálil mimo dosah výtečného gólmana Budínského.

„Ještě jsem si stihl zařvat, takže mi to Martin Cedidla pustil nebo to neprotečoval a já jsem to naštěstí dobře trefil.

I když to nešlo do šibenice, spadlo to tam,“ radoval se po premiérové trefě sezony sedmatřicetiletý stoper.

Ševci díky povedené ráně, bývalého reprezentanta, které předcházel roh Čanturišviliho, remizovali s Baníkem 2:2,

Procházka souboj s bývalým klubem hodně prožíval. „Tyto zápasy jsou vždycky vyostřené. Pro mě osobně to byl zápas, na který jsme se hodně těšil. Chtěl jsem ho zvládnout, protože bilanci s Baníkem jsme v poslední době neměli moc dobrou, spíš hodně špatnou, takže jsme to chtěli odčinit. Škoda, že se nám to nepovedlo i lépe bodově,“ mrzí bývalého hráče Plzně, Mladé Boleslavi nebo Slovácka, který přišel do Baťova města právě z Ostravy.

Bod jste sice zachránili až ke konci, ale asi je pro vás vzhledem k výkonu a počtu šancí málo, že?

Přesně tak. Když vezmu začátek utkání a vůbec první půlku, tak jsme si určitě vytvořili pět vyložených stoprocentních šancí. Bohužel jsme z nich nedali gól. Naopak jsme zase po standardní situaci inkasovali a prohrávali, což je velká škoda, protože jsme pak museli dohánět. Sice jsme výsledek vyrovnali, ale v úvodu druhé půle přišla penalta a další gól. Já jsem nemohl věřit, že tento zápas můžeme po takto dobrém výkonu a tolika vytvořených šancí prohrávat. Naštěstí se nám podařilo v závěru alespoň vyrovnat. Ten bod musíme brát, byť je remíza s Baníkem pro nás pořád ztráta. Mrzí mě, že z takového zápasu nemáme tři body.

Byl to váš nejlepší výkon sezony?

Dostaly se k nám nějaké takové ohlasy z tribuny … My jsme rádi, že se nám poslední zápas, který jsme mohli odehrát před fanoušky, herně vydařil. Pro diváky to byl skvělý zápas s hodně šancemi. Určitě to byl jeden z našich nejlepších výkonů celé sezony, ne-li nejlepší.

Cítili jste po verdiktech rozhodčího Fraňka a zásazích videorozhodčího křivdu?

Když dvakrát zasáhne VAR a vždycky je proti vám, vždycky nějakou křivdu cítíte, ale taky se na to musíme podívat po zápase střízlivýma očima. Až pak uvidíme výsledek, jestli byl verdikt správný, nebo ne. Já jsem to hned po utkání neviděl, takže doufám, že zasáhl správně.

Odvolaný gól, penalta, emoce. Ševci brali s Baníkem bod. Ve šlágru měli na víc

Bylo vám hodně líto spoluhráče Vraštila? Jeho trefa mohla být gólem sezony …

Bylo mi ho líto. Branku by si zasloužil. Standardky nám do vápna dobře lítaly, měly jsme jich spoustu. Na druhé straně i Baník si nimi pomohl, ale my taky. Škoda, že gól padl až v závěru. Já jsem od začátku zápasu cítil, že nám akce vycházejí, že jsme nebezpeční. Ke konci tam byla pasáž, že už to na remízu nevypadalo. Byli jsme už nervózní. Kolikrát se ty situace rozhodovaly proti nám, ale nakonec jsme si vytvořili dost situací i rohů. Dokonce ještě po vyrovnání jsme se hnali za třemi body. Jsem moc rád, že jsme ukázali velkou sílu.

Baníku to naopak až tolik nešlo, že?

Nevím, jestli jsme je přeběhali. To ukáží až nějaké data, budeme to jistě zkoumat. Ale cítil jsem, že máme sílu až do konce zápasu. V závěru jsme měli navrch.

Nyní vás čekají dva důležité zápasy proti týmům ze spodku tabulky. Mohou vám body ze z dvojutkání proti Teplicím a Karviné přinést klid do zimní přestávky?

Budou to dost rozhodující zápasy, protože budeme hrát se soupeři, kteří jsou pod námi. Tyto utkání bychom měli zvládat, ale nebude to lehké. Zase to bude stejná dřina jako s Baníkem. Musíme k tomu přistoupit úplně stejně a pak se nemusíme strachovat o nějaký výsledek. Pokud co nejdříve začneme proměňovat šance, které si vytváříme, přinese nám to tři body.

Vnímáte, že venku vám to ale až tolik nejde?

Předtím nám to zase šlo venku a doma vůbec. Doufám, že jsme našli střední cestu a že výkony vyrovnají, že budou stejné doma i venku.

Jak se vám hrálo před necelými šesti stovkami diváků?

Musím říct, že jsme cítili velkou podporu. Samozřejmě je škoda, že stadion nemohl být plný, protože při zápasech Zlína s Baníkem je vždycky skvělá kulisa. I když stadion plný nebyl, podpora byla velká.

Bojíte se, že přijdou ještě tvrdší omezení?

Myslím, že jo. Každý den se něco mění a furt je to k horšímu. Musíme se řídit nařízeními.