Účast v předkole prestižní soutěže je nejen pro zlínské fotbalisty velké lákadlo. „Náš cíl je jasný. Chceme si vytvořit dobrou výchozí pozici do odvety, abychom do Boleslavi jeli s tím, že dvojzápas můžeme strhnout na svou stranu a zabojovat o postup,“ říká zlínský kouč Jan Kameník.

Ševci znovu nejsou favoritem, role outsidera jim ale náramně sedí, což ukázaly už duely s Olomoucí. Středočeši nedali šanci Teplicím, skláře zničili na Stínadlech 8:0 a z odvety se stala pouhá formalita.

„Vzhledem k posledním výsledkům nás čeká jak do defenzivy, tak do ofenzivy velmi těžký soupeř, který má dobře zvládnutý postupný útok a taky rychlý přechod do útoku. Navíc Boleslavští dokážou být velmi důslední v obranné fázi, kde jsou velmi silní. Svojí kvalitou spíše patří do první šestky,“ míní Kameník.

Fastav nechce dopadnout jako Severočeši, na rozjetého protivníka se tudíž pečlivě připravuje.

„Povzbudilo nás vítězství s Olomoucí. Chceme tým dobře nachystat a potěšit naše fanoušky,“ říká sedmatřicetiletý kouč.

Na poslední zápas, který ševci ve městě automobilů prohráli 0:3, už zapomněli.

„Poslední zápas v Mladé Boleslavi nám může posloužit jako varování, ale varováním by pro nás měly být i jiné zápasy, které Boleslavští odehráli jak doma, tak i venku,“ uvedl Kameník.

Klíčovým mužem je ruský útočník Nikolaj Komličenko. Nejlepší střelec FORTUNA:LIGY nastřílel v letošní sezoně už sedmadvacet branek. Zastavit rozjetého zabijáka Krasnodaru bude nesmírně složité.

„Každý tým, který proti nim hraje, se připravuje právě na Komličenka. Hledáme varianty, jak ho ubránit,“ přiznává Kameník.

Zároveň moc dobře ví, že některé akce může mužstvo nachystat, ale jiné vyplynou ze hry.

„Boleslav má ale v sestavě i další nebezpečné ofenzivní hráče,“ připomíná Přikryla, Mešanoviče nebo špílmachra Matějovského.

Stoperskou dvojici Středočechů tvoří bývalé hráči Zlína Jugas s Hájkem. Oba mají velkou motivaci. Na souboje se ševci se těší, soka ale v žádném případě nepodceňují.

„Čekají nás těžké zápasy. Zlín vyřadil Sigmu. V pohárovém dvojutkání se může stát cokoliv,“ ví Jugas.

Někdejší kapitán Fastavu moc dobře zná sílu celku z Baťova města.

„Za zmínku stojí Tomáš Poznar, který se podílel také na gólech v Olomouci. Celkově je ale ofenziva Zlína vyvážená. Každý hráč do ní něco přináší. Soupeř hraje poctivý fotbal. Musíme být vzadu obezřetní,“ uvedl Jugas.

Zlínský trenér Kameník věří, že bude mít k dispozici některé marody. Stoprocentně chybět bude potrestaný Železník, mimo hru dál zůstává záložník Hronek.

První duel se na Letné hraje v pátek od osmnácti hodin. Odveta pak za týden na stadionu Středočechů.

FORTUNA:LIGA, skupina o Evropu, 1. finále -

FC Fastav Zlín – FK Mladá Boleslav

Výkop: dnes v 18.00, stadion Letná

Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hock (Petřík)

Ligová bilance: 5-2-11

Poslední zápas: 0:3 (14. a 40. z penalty Nikolaj Komličenko, 43. Tomáš Přikryl), 27. dubna 2019

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan – L. Holík, Bačo, Buchta, Gajić – Džafić, Hlinka, Podio, Čanturišvili, Jiráček – Poznar.

Mladá Boleslav: Šeda - Křapka, Hájek, Jugas, Fulnek - Wiesner, Hubínek, Bucha, Přikryl - Komličenko, Mešanovič

Tip Deníku: 2:1