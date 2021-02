„Vím, že na minulost se nesmím moc ohlížet, ale chci navázat, co bylo předtím. Hrát, jako dřív,“ říká poslední akvizice Fastavu.

Zkušený devětadvacetiletý záložník či útočník vypomůže ševcům do konce letošní sezony, pak se vrátí znovu do Baníku. „Míval jsem v sobě hladovost po gólech, snad mi to zůstalo. Umím být lídr, ale taky svině,“ představil se v rozhovoru pro klubovou televizi Potočný.

Potetovaný fotbalista je na hřišti jiný než v osobním životě. I když soupeři jej nesnáší, po zápase s ním klidně půjdou na pivo. Sběratel žlutých karet chce na jaře pomoct sobě i Zlínu. „Snad v tabulce půjdeme nahoru,“ přeje si.

Příchod roudnického odchovance do Baťova města vyvolal rozruch. Fanoušci Fastavu tak zvučnou posilu v poslední přestupový den nečekali. Potočného na Letnou zlákal Zdeněk Grygera. Hlavně kvůli bývalému reprezentantovi někdejší hráč Teplic nebo Bohemians 1905 do Zlína přišel. „Byl jsem hned rozhodnutý,“ přiznává.

Přitom o fotbalistu Baníku stály i jiné kluby, Potočného přesvědčil Grygera. Stačil mu jeden telefonát. „Bylo to fakt rychlé a pro mě i nečekané,“ přiznává s úsměvem. „Ale byl jsem rád, protože jsem změnu potřeboval,“ cítí autor 34 ligových branek.

Potočný se chce ve Zlíně znovu nastartovat.

Potočný se chce ve Zlíně znovu nastartovat. Angažmá v Ostravě mu totiž nevychází podle představ. Do Baníku přicházel loni v zimě jako velká posila, svoji formu ani herní pohodu si ale na sever Moravy z Liberce nepřenesl. V letošní sezoně sice nastoupil v šestnácti ligových duelech, trefil se však jenom třikrát. „V hlavě jsem to neměl psychicky v pořádku. Hodně jsem si to bral, že mi to moc nešlo. Proto se těším na nové prostředí. Snad to tady půjde podle představ mých, trenérů a vedení klubu,“ přeje si.

Sedět by mu mohl zlínský styl. Ševci stejně jako Liberec spoléhá na brejky, v tom je Potok, jak mu spoluhráči přezdívají, silný. „Mohlo by nám to klapat,“ je přesvědčený.

Moc času na sžití s novým týmem ale nemá. „Jednoduché to asi nebude, ale doufám, že to bude šlapal co nejdřív,“ pravil.

Na Potočného hodně sází trenér Fastavu Páník, který si od posily dost slibuje. „Přitom my jsme se nikde nepotkali ani nebavili,“ tvrdí.

Z týmu zná jenom Procházku a Buchtu

Z týmu zná jenom Procházku a Buchtu, ze vzájemných zápasů si vybavuje střety s Matejovem a Vraštilem. „Vždycky jsme se pěkně pokopali,“ pamatuje si.

Premiéru ve zlínském dresu si odbyde v sobotu odpoledne v Brně. Ševci se v prvním utkání po karanténě utkají se Zbrojovkou, na Srbské to bude boj o šest bodů. „Bude to těžký oříšek, protože v Brně není vůbec jednoduché hřiště, což ale teďka není skoro nikde,“ říká s úsměvem.

Problémem může být i desetidenní karanténa, do které Zlíňané museli kvůli pozitivním testům na covid-19. „Snad si kluci v hlavě odpočinuli. Třeba na to vletí a budou mít chuť to zlomit,“ věří. „Já už jsem covid měl, a když jsem se vrátil na hřiště, skoro jsme nemohl dýchat. Snad to teď bude dobré a vyhrajeme,“ dodává závěrem.