Jelínkův tým favorizovanou Ostravu herně předčil. Měl více střel, vypracoval si větší brankové příležitosti. Jen kvůli střelecké nemohoucnosti a zásahu videorozhodčích přišel o zaslouženou výhru. „U mě převažuje radost z výkonu,“ přiznává trenér Zlína Jan Jelínek.

„Baník jsme předčili ve všech aspektech kromě branek, což mě mrzí, ale klukům nemohu nic vytknout, protože od úvodu utkání jsme dokázali udržet vysoké tempo. Kluci důsledně plnili pokyny, dobře hráli v obraně i v útočné fázi. Tímto výkonem si na sebe upletli bič. Teď je na nás, trenérech a i týmu, abychom je neustále opakovali,“ ví mladý kouč.

Stejně jako v duelu s Baníkem by se ševci chtěli prezentovat i v dalších zápasech. „Už v některých utkání předtím jsme to naznačovali, ale když budeme takto pracovat dál, půjdeme po správné cestě,“ ví luhačovický rodák.

Jelínek souhlasí s názorem, že ševci proti Ostravě podali nejlepší výkon sezony. „Vysoké tempo, které kluci dokázali udržet, dodalo naší hře šťávu. Jediné, co mohu vytknout, jsou neproměněné příležitosti. Měli jsme spoustu střel i šancí, přesto nebereme tři body. I tak jsem rád i za ten jeden, který jsme urvali v závěru. Prohrát jsme si určitě nezasloužili,“ je přesvědčený.

Fastav v ofenzivní partii doplatil i na přítomnost techniky. Kamery na stadionu totiž odhalily těsný ofsajd Vraštila, který v nastaveném čase první půle parádními nůžkami poslal ševce do vedení, ale sudí Franěk branku po konzultaci s videorozhodčím neuznal.

„Museli jsme kluky uklidňovat. Nechtěli jsme se nechat rozhodit. Náš výkon byl dobrý, takže jsme jenom potřebovali udržet emoce na uzdě,“ říká.

VAR vstoupil do hry i krátce po přestávce. Kontakt Cedidly s Klímou nejprve Franěk přešel, ale po přezkoumání situace u obrazovky nařídil pokutový kop, který v 52. minutě "panenkovským" dloubákem proměnil střídající Brazilec De Azevedo.

„Samozřejmě mě to mrzí. Penaltový zákrok jsem viděl. Ceďa (Cedidla – pozn. red.) vyskočil, a jak udělal ten pohyb a dal do toho razanci, tak si tam Klíma do toho sám naběhl,“ nabízí svůj pohled.

O správnosti nařízení penalty ale nepolemizuje. „V této sezoně jsem už takovou penaltu viděl,“ uvedl.

Bývalý krajní obránce vnímá současný fotbal jinak než někteří arbitři či pravidloví experti. „Já kolikrát nesouhlasím s hodnocením Komise rozhodčích. Pro sebe si říkám, že to nemůže projít a pak to komise posvětí. Já to prostě z fotbalové praxe vidím trošku jinak, ale trend pískání jde asi jiným směrem a my to musíme respektovat. Je to práce rozhodčích,“ ví dobře.

Zlín i přes sporné verdikty bojoval o vyrovnání ze všech sil, nakonec se druhé branky dočkal. „Ve druhé půli jsme stupňovali tempo. Dlouho jsem neviděl, aby šest našich hráčů v devadesáté minutě sprintovalo nahoru a dolů. Kondičně to byl hrozně náročný fotbal, ale s Baníkem to ani jinak nejde,“ míní.

„Jsem rád, jak jsme to zvládli. Byl to diametrálně odlišný zápas, než jsme hráli u nich. Těší mě, jak k tomu kluci přistoupili. Klobouk dolů před nasazením, rychlostí i poctivostí,“ přidává.

Vyzdvihovat jedince nechtěl, chválil celý tým. „Všichni byli vynikající,“ má jasno.

Spokojený byl s prací středopolařů, Hrubý s Tkáčem zastínili Kuzmanoviče s Tetourem. „Hrubas prokázal, jak je důležitý při vytváření příležitostí a Kača (Tkáč – pozn. red) byl opět ve správných prostorech a i do defenzivy si skvěle plnil úkoly,“ chválil záložníky.

Při hodnocení neopomněl ani aktivní křídelníky. „Vakha i Youba Dramé byli nebezpeční. Měli střely i příležitosti. Taky Pozny odvedl na hrotu neskutečné množství práce. Bohužel mu to tam nyní nepadá,“ štve Jelínka.

Bez kapitána se bude muset Fastav obejít za týden v Teplicích, kde nesmí nastoupit ani rovněž vykartovaní Čanturišvili s Procházkou. „V ohrožení jsme měli sedm hráčů, takže jsme si nemohli myslet, to do konce sezony nepřijde. Nejvíc mrzí asi Vencova, který dostal žlutou kartu až v závěru,“ posteskl si devětatřicetiletý kouč.

Vyhrát na Stínadlech však bude chtít i bez tří opor. „V mančaftu je nás dvacet. Kluci, kteří čekají na příležitost, mají možnost ukázat, že na hřiště taky patří. Věřím, že každý z nich je hladový a chce být v základní jedenáctce. Musíme si s tím poradit,“ uvedl.

Jelikož Jawo je mimo hru, Poznara by mohl zastoupit Fantiš. Jinak trenér Jelínek moc variant nemá. „Podobně vysoký útočník je mladý Bobčíka, který ale nemá zkušenosti. Máme ale týden na to se na to připravit,“ zůstává v klidu.

Počítat stále nemůže ani se zraněným brankářem Dostálem, jehož návrat se po operaci kolena stále odkládá. „Je v módu rekonvalescence,“ říká Jelínek. „Jednu chvílí se cítí dobře a začne trénovat, pak se cítí hůře a nejde to,“ pokračuje.

Vedení Fastavu situaci řeší s jedním specialistou z Prostějova. Je možné, že jednička Zlína bude muset podstoupit ještě jeden operační zákrok. „Do konce podzimu bude těžko připravený,“ dodal.