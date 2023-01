I když je starší, dobře ví, že bývalého parťáka Jiráčka nyní musí poslouchat.

Hlavní slovo bude mít na Letné ale Pavel Vrba. Také nového hlavního kouče Zlína odchovanec ZKZ Břasy zažil ve Štruncových sadech při slavné éře Viktorie.

„Už je to delší dobu, co jsme spolu byli v jednom klubu, ale asi se trenér nějakým výrazným způsobem nezměnil, takže i ve Zlíně bude chtít hrát zajímavý ofenzivní fotbal," očekává Procházka. „Snad do nás vnese víc sebedůvěry, abychom hru přetavily ve více gólů, což nám na podzim chybělo," přidává.

Bývalý obránce Mladé Boleslavi, Baníku či Slovácka po konci kouče Jelínka nepředpokládal, že by vedení zlínského klubu mohlo zlákat právě Vrbu, jenž byl po vyhazovu v Ostravě bez práce.

„Docela mě to překvapilo, samozřejmě příjemně. Nečekal jsem to. Zbystřil jsem, až když se to objevilo v médiích a chvíli na to se to potvrdilo," říká.

Před úvodním tréninkem se s novým trenérem jenom pozdravil, čas na delší debatu přijde až později.

Vrba svěřencům v kabině na úvod nastínil nejbližší program, co je v lednu čeká. „Bude to docela fofr," zjistil Procházka.

První týden absolvují Zlíňané dvoufázové tréninky, dril zakončí sobotním přípravným zápasem s Olomoucí. V pondělí 9. ledna pak tým odletí na Maltu, kde absolvuje desetidenní soustředění.

Jeho součástí budou i tři přípravné zápasy, které ševci sehrají v rámci Tipsport Malta Cupu.

Pro Moravany to bude příjemné zpestření, neboť v předcházejících letech se připravovali výhradně na Vršavě. Tentokrát sněhu a mrazu uniknou, v nejmenší zemi Evropské unie je čeká sluníčko a příjemné jarní teploty.

„Dělá se to hlavně kvůli přírodním terénům," ví zkušený zadák. „Minulé zimy, co jsme absolvovali přípravu v domácích podmínkách, to bylo složitější. Pořád jsme byli na umělce, což způsobovalo i zranění. Nyní by to měli být lepší," věří nejen Procházka.

Otázka je, zda na palubě speciálu do Středozemí bude i nějaká nová tvář. Vytoužené posily totiž do Baťova města doposud nedorazily. „Určitě se nějaké posily ještě objeví," věří Procházka.

„Vedení i trenér pro to asi dělají hodně. Myslím, že někdo přijde, aby nám na jaře pomohl. Čeká nás hodně důležitých pár měsíců," ví dobře.

Šanci ukázat se tak po boku mazáků dostanou i mladíci z třetiligového béčka a staršího dorostu. První trénink absolvovalo devětadvacet hráčů a čtyři gólmani.

„Je nás tady hodně," souhlasí osmatřicetiletý bek.

Po zpackaném podzimu nemá nikdo místo jisté. „Půlsezona se nám příliš nevyvedla. Sice na podzim bylo pár momentů, kdy se mohlo zvrátit k lepšímu, ale nezvládali jsme to, výsledky nepřišly a bod nám teď chybí. Na konci už nám nevycházelo nic. Věřím, že se to teďka obrátí k lepšímu," dodává.