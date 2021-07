I když nemá luhačovický rodák potřebnou licenci a v zápisech bude figurovat coby asistent, hlavní tíha a zodpovědnost bude ležet jen na něm.

„Pro mě bude úspěch, když budeme hrát tak, že mi klub prodlouží smlouvu, což by znamenalo, že jsem odvedl dobrou práci a tým získal dostatečný počet bodů, aby se se mnou počítalo dál,“ řekl devětatřicetiletý kouč.

Podle sázkových kanceláří je sice jedním z favoritů na brzké odvolání, Jelínek ale podobné věci bere s rezervou. „Nesleduji to a je mi jedno, kdo co říká. Největší tlak si na sebe beztak vytvářím sám. Jsem hodně náročný, protože pevně věřím tomu, že když někdo pracuje na maximum, tak se mu to jednou musí vrátit,“ prohlásil.

„Ale třeba mě fakt odvolají a někdo na tom zbohatne,“ přidává s úsměvem.

Jelínek v letní přestávce s týmem pracoval hlavně na změně herního stylu, který má přinést atraktivnější fotbal, lepší výsledky a umístění v tabulce. „Chceme hrát více útočně a kombinačně, ve větším počtu se tlačit do šestnáctky,“ říká Jelínek.

V přípravě to však Fastavu právě v ofenzivě drhlo.

Ševci v pěti zápasech ani jednou neprohráli, ale dokázali jen na úvod přehrát třetiligový Uničov.

Zbývající čtyři duely skončily remízou. „Vítězství mohlo být víc, ale když si vezmu, že jsme do všech zápasů šli z plné zátěže a unavení, nemyslím si, že by to bylo málo. Pro mě je v takových utkáních více než výsledek důležitější herní projev. A změny jsem tam viděl,“ prohlásil.

„Navíc už z hráčské kariéry si vybavuji přípravy, kterými jsme jenom profrčeli a pak to v sezoně drhlo. Dodat sebevědomí nám může i to, že jsme ani jednou neprohráli,“ myslí si.

Jak na tom Zlíňané doopravdy jsou, naznačí už ligový start. Moravané vstoupí do mistrovské sezony v neděli večer, kdy od devatenácti hodin na svém stadionu přivítají obhájce titulu Slavii.

„Čekám náročné utkání. Proti takovému velkoklubu musíme být maximálně koncentrovaní. Kluci mají kvalitu, aby zápas zvládli, byť rozpočet a síla kádru hovoří jasně pro Slavii. V tomto je soupeř někde jinde,“ uznává.

Trenér Jelínek může kromě letních posil Hrubého a Reitera počítat i s guinejským záložníkem Condem, jenž jaro kvůli chybějícím povolením nedobrovolně strávil doma v Africe.

„Cheick potřebuje dotrénovat, ale proti Brnu ukázal, že se poctivě připravoval. Byl na hřišti vidět,“ oceňuje.

Brankářskou jedničkou Fastavu dál zůstává věrný odchovanec Dostál, společně s ním by měl obranné řady dirigovat hlavně Procházka.

„Jeví se velmi dobře, ale šéfem by měl být na hřišti každý,“ říká. „Nechci mít v mužstvu tři profesory, které bude zbytek poslouchat. Požaduji týmový výkon,“ přidává.

Počítat pro ligový start nemůže jen s mazákem Fillem a útočníkem Jawem. Oba po zranění teprve začali s tréninkem.

„Martin už se připojil k týmu a začíná znovu pracovat, ale zápas se Slavií nestihne. Ještě musí doběhat kondiční bloky, ale hojí se to rychleji, než jsme čekali,“ přiznává.

„Lamin má problémy s kolenem, postupně to jde taky nahoru,“ dodává závěrem.