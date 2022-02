Hbitý Srb Vukadin Vukadinovič však po návratu do známého prostředí neuvěřitelně ožil, při obnovené domácí premiéře v dresu Fastavu si připsal dvě gólové asistence, ševcům zařídil důležitou výhru nad Libercem a nahlas si řekl o zařazení do základní sestavy pro nadcházející derby se Slováckem.

„Já jsem si takový zápas samozřejmě přál, ale upřímně jsem nečekal, že to tak dopadne,“ přiznal po úterním triumfu. „Doufám, že dál budu přínosem a že mi to takto půjde. Jsem nesmírně rád, že se mi to povedlo, že jsem pomohl týmu a že jsme získali veledůležité tři body,“ radoval se.

Zkušený fotbalista dal v úterý vzpomenout na své nejlepší období ve zlínském dresu. Ukázal, proč jej fanoušci měli tak moc rádi. Přínos spoluhráče ocenil i David Tkáč.

Odchovanec Fastavu srbského křídelníka při svém minulém angažmá na Letné sledoval pouze z tribuny, proti Slovanu už táhli ofenzivu spolu. „Teď si hlasitě řekl o místo. Když nastoupil, byl vidět, navíc si připsal asistence na oba góly. Vítězství jde za ním,“ říká autor vítězného gólu, který mu nachystal právě Vukadinovič.

Podívejte se: ševci se parádně naladili na derby. Liberec v dohrávce smázli 2:0

Ten mu kompliment vrátil. „Já se dívám na trénincích, jak to tam uklízí. Jeho zakončení je skvělé. Má mimořádný talent a jestli bude pracovat tak, jak doteď, má před sebou skvělou budoucnost,“ je přesvědčený „Vuki“.

Domácí se branky dočkali v 65. minutě. Perfektní centr Vukadinoviče hlavou přesně k tyči usměrnil Tkáč a svým šestým gólem v ligové sezoně dotáhl v týmové tabulce střelců absentujícího Poznara.

„Upřímně bych tam čekal spíše Poznyho, ale zvedl jsem hlavu a viděl, že tam nabíhají dva hráči. Kromě Tkáče i Fantiš. Od trenéra jsme po minulém utkání dostali vynadáno, že jsme na Bohemce měli spoustu krajních situací, ale žádný centr tam nedali. Teď jsme měli jednoznačný úkol sypat to do brány. Jsem rád, že se David takto krásně hlavou trefil,“ uvedl.

Trenér Jelínek: Přesně toto po náhradnících chci

Zlín potvrdil výhru z brejku, který režíroval opět Vukadinovič a na jehož konci byla přesná střela Hrubého. „Já jsem střílet nechtěl. Hrubého jsem viděl běžet, věděl jsem, že mu to nahraji. Trošku jsem se bál, že jsem to nedal blíž obránci, ale dopadlo to skvěle,“ lebedil si.

Gólman Liberce Milan Knobloch zasáhnout nedokázal. „Je pravda, že Vukadinovič je rychlostně výborně vybavený. Po tom prvním gólu jsme to chtěli otevřít, což mu vyhovovalo,“ uvedl brankář Slovanu.

Domácímu trenérovi Jelínkovi tah s bývalým hráčem Sparty, Slavie nebo Jablonce vyšel skvěle. „Vstoupil do toho dobře a coby střídající hráč to oživil. Přesně toto po náhradnících chci. Vuki makal na hřišti a ukázal, že bojuje o to, aby si mohl zahrát v základní jedenáctce,“ uvedl kouč Zlína.

Trenér Jelínek: Kluci si sáhli na dno, ale týden je vražedný. Na úlevu není čas

Navrátilec do Baťova města zvládl roli žolíka skvěle. Celý zápas by ještě nedal. „Před Bohemkou jsem měl střevní virózu, docela mě to zasáhlo, takže jsem ve čtvrtek ani v pátek netrénoval. Cítil jsem se blbě i v sobotu, takže jsem byl nachystaný jako žolík. Ani teď to není pořád ono. Na základní sestavu jsem se necítil. Chvíli mi trvalo, než jsem se rozdýchal,“ přiznává.

I kvůli tréninkovému výpadku se do základní sestavy nyní nežene. „Zatím mi to takto sedí,“ přitakává. „Že tam vlítnu na dvacet, pětadvacet minut. Soupeř je unavený. Už na Bohemce jsem měl šanci, mohl vyrovnat, ale střela mi nesedla. Uvidíme, jak to bude v sobotu, co trenér vymyslí,“ přidává.

Těší se na fanoušky

Kouče Jelínka nyní zajímá, jak se bude v týdnu vyvíjet situace s marody. „Snad hráči dobře zregenerují a naberou síly na derby se Slováckem,“ přeje si. Sestavu bude společně s asistenty tvořit až v pátek.

Vukadinovič jistě bude jedna z variant. „Když se budu cítit kondičně dobře, tak bych si samozřejmě přál hrát, ale pokud nám to takto jde, proč ne,“ usmívá se.

Tkáč jako liberecký kat: Ani jsem nemířil! Vítězství jde za Vukadinovićem

„My se stejně potýkáme s marodkou, kdyby byli všichni zdraví, je tady obrovská konkurence a my mohli pomýšlet na vyšší příčky v tabulce. Snad se kluci rychle dají do kupy a bude to tady ještě zajímavé,“ doufá rodák z Bělehradu.

Fotbalisté Zlína se v neúplné tabulce posunuli na jedenácté místo. Na barážové příčky mají pětibodový náskok. „Chci se dívat nahoru, na prostřední skupinu. Vím ale, že se musíme ohlížet i za sebe,“ uvedl.

I jeho zaskočily některé výsledky z úvodu jara. „Vůbec jsem nečekal, že Karviná porazí Slavii a remizuje s Jabloncem. Teplice dvakrát po sobě vyhrají. Soupeři vyhrávají, musíme taky,“ ví dobře.

Pomoct ševcům mohou fanoušci. Už v sobotu při derby se Slováckem jich může být na stadionu tři a půl tisíce.

„Jsem strašně rád, že to povolili a bude moc být zaplněná polovina stadionu. Fotbal se hraje venku a nevidím důvod, proč by tu lidi nemohli být, když v obchodních centrech jsou,“ říká.