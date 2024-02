Zlínský útočník Nedeljko Kovinić minimálně na půl roku mění klub i barvy. Jednadvacetiletý Černohorec uspěl na zkoušce v druholigové Viktorii Žižkov, v předposledním týmu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY bude na jaře hostovat.

Útočník Nedeljko Kovinić bude na jaře hostovat v druholigové Viktorii Žižkov. | Foto: FC Zlín

Rodák z města Tivat přišel do Zlína v létě 2022 z týmu FK Bokelj. Předtím hrával za Radnički Niš a mládežnické celky Budućnosti Podgorica a Partizanu Bělehrad.

Za ševce doposud v nejvyšší soutěži nastoupil v osmadvaceti zápasech, vstřelil čtyři góly. Na podzim ve FORTUNA:LIGA střídal v devíti duelech, skóroval jednou.

„Nedjeljko u nás neměl dostatečné herní vytížení a ani na jaře by tolik nehrával. Protože je to mladý hráč, rozhodli jsme se, že by pro něj bude nejlepší, když půjde na hostování někam, kde se bude více rozvíjet,“ říká trenér FC Zlín Bronislav Červenka.

Ševci po návratu z Turecka přespí v Bratislavě, v generálce na ligu vyzvou DAC

Viktoria Žižkov útočníka potřebuje. Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE je totiž po podzimní části s patnácti body předposlední a na jaře ji zřejmě čeká boj o udržení v celostátní soutěži.