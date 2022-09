„Nula vzadu je super, ale štve mě, že když neinkasujeme, tak ani nedokážeme skórovat. Už by to chtělo někdy uhrát nulu a současně dát gól. Bod beru, ale celý tým musí lépe pracovat směrem dopředu. S ofenzivní částí nejsem vůbec spokojený, na druhé straně je to cenný bod z venku,“ říká zlínský trenér Jan Jelínek.