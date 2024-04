Tohle bylo hodně málo. Fotbalisté Zlína se chtěli závěrečným duelem základní části odrazit k záchraně FORTUNA:LIGY, domácí porážkou 0:1 s poslední Karvinou si ale ještě více ztížili situaci, klesli za Slezany, kterým podlehli i podruhé v sezoně, na patnácté místo. Před nadstavbou jsou horší pouze České Budějovice.

Kapitán Zlína Lukáš Bartošák při zápase s Karvinou. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Ševce tak opět po roce čeká pořádná fuška, aby nejvyšší soutěž udrželi i pro příští ročník.

„Prohra je pro nás velká komplikace v boji o záchranu, ale už jsme byli i v horší situaci,“ říká trenér Zlína Bronislav Červenka.

Jeho tým přišel porážkou s Karvinou o čtrnácté místo a o jeden domácí zápas.

Ševci na Letné vyzvou Česko Budějovice a Bohemians 1905, další tři duely sehrají venku. „Máme před sebou pět utkání, které jsou naprosto otevřené,“ míní Červenka.

„Chceme v nich být nepříjemní jako Karviná proti nám. Rozhodně nic nevzdáváme,“ vzkazuje soupeřům.

Pokud chtějí hrát ševci první ligu i po letní pauze, musí se však zlepšit.

S Karvinou neodehráli dobrý zápas. Do kolen je srazila trefa Slováka Regáliho z 12. minuty, zbytkem střetnutí se víceméně protrápili.

„Nemůžeme být spokojení. Nezvládli jsme jeden moment, kdy jsme se ve sprintu nevrátili. Pro soupeře to pak bylo jednoduší. Zatáhl se, vytvořil kompaktní blok. My jsme byli nepřesní, uspěchaní. Ch;yběla nám rychlost, agresivita, moment překvapení. Pár střel se také dalo lépe vyslat,“ ví dobře Červenka.

Bartošák: Je to špatné, ale nic nevzdáváme. Loni nás odepisovali daleko dřív

Zlínu alespoň k vyrovnání nepomohly ani střídání. Náhradníci hru domácího mančaftu příliš neoživili a jen zabředli do průměru.

„Po přestávce to už bylo jen takové bušení do zavřených vrat, nedokázali jsme dobrou akcí soupeře přečíslit. Proto gól nepadl, a to není dobře,“ prohlásil.

Kouče Červenku po nedělní porážce štvala především neukázněnost některých hráčů.

Nebo to, jak si někteří borci počínali před obdrženou brankou. „Takovéto zápasy rozhodují momenty, detaily. Měli jsme to mít po útočném rohu zavřené daleko lépe,“ zlobil se na svěřence.

Inkasovaný gól s ševci viditelně zacloumal. V úvodních minutách totiž byli aktivnější, nebezpečnější, za nepříznivého stavu už se ale nedokázali zvednout.

„Gól zápas strašně ovlivnil. Po něm už jsme neměli sílu to otočit,“ cítil od postranní čáry.

„Přijde mi, že dostaneme branku a hlava se nám restartujeme,“ všímá si. „Dostane šok a přestane dělat věci, které chceme,“ nechápe.

I když Zlíňané v týdnu plánovali, jak budou rychle otáčet hru, přečíslovat soupeře po stranách, příliš nebezpeční nakonec nebyli a za devadesát minut si nevypracovali žádnou tutovku. „Bylo toho strašně málo. V naše hře chyběla přesnost i kvalita,“ souhlasí Červenka.

Glosa Libora Kopla: Kardiaci pozor, ve Zlíně zase začíná hra (nejen) o přežití

Domácí postrádali také vykartovaného Černína a univerzála Fantiše, kterého vyřadily z boje žaludeční problémy.

Podle kouče FC Zlín je ale problém hlavně v přístupu. „Někteří kluci nechtějí jít za hranu, opustit komfortní zónu. Nejde o to, že nechtějí bojovat nebo běhat, ale nedokážou přejít do módu, že se každý zápas hraje o důležité body, abychom zůstali v lize,“ říká.

„Proto musíme do každého utkání najít deset typologicky vhodných hráčů, kteří budou neustále koncentrovaní a důslední, nic nevypustí,“ přidává.

Závěrem poděkoval divákům za přízeň, trpělivost.

„I když naše hra nebyla dobrá, v hledišti nebylo až tolik negativních věcí. Lidé se snažili kluky podporovat. Tímto se jim omlouvám, že jsme jim neudělali radost a že jsme zápas nezvládli. Snad na nás nezanevřou a budou nás dál podporovat. Společně chceme dosáhnout kýženého cíle,“ dodává.