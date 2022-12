Florbal vás baví?

Jedno střídání mi dalo pořádně zabrat. (úsměv). S hokejkou to byl trochu nezvyk, taky pohyb byl jiný. Florbal jsem hrával za Mánesku asi do patnácti let. Nějak jsem to ovládal, ale za tu dobu už jsem to zase zapomněl.

Na Boží hod proti Baťovu se vrátíte zpátky na trávník. Kdo všechno navlékne dres Výběru kraje?

Mám přislíbenou účast od Michala Sadílka z Twente a Martina Doležala z Lubinu. Přijet by měl Tomáš Chorý z Plzně i Filip Nguyen ze Slovácka. Chybět nebudou ani kluci ze Zlína, jako je Tomáš Poznar, Lukáš Železník, Standa Dostál či Ota Novák. Naopak se nám omluvila Klára Cahynová ze Sevilly, což je škoda, protože to by bylo velké překvapení pro fanoušky, které jsme chystali.

Stačil jste při organizaci vánoční benefice sledovat mistrovství světa ve fotbale? Co říkáte na triumf Messiho?

Zápasy v základní skupině jsem skoro neviděl, protože jsme pořád trénovali. Taky jsem měl starosti s dcerou. Ale finále jsem samozřejmě viděl a to bylo něco neuvěřitelného. Myslím si, že všichni fandili Messimu a jeho Argentině. Nakonec to dopadlo, jak mělo.

Ale i Francouz Mbappé podal skvělý výkon, že?

Mbappé má třiadvacet let, má ještě čas, ale Messi je na sklonku kariéry, završil svoji sbírku. Pro Argentinu je to větší vítězství než pro Francii, která to vyhrála před čtyřmi lety.

Zamlouval se vám netradiční zimní termín šampionátu?

Dlouhá pauza mi nevadila, protože jsem mohl volný čas před svátky strávit doma s rodinou. Bohužel přípravu začínáme už 27. prosince, což je netradiční, ale nic s tím neuděláme. Za mě to byla příjemná změna. Termíny ale bych nechal na někom jiném. Za mě se bude mistrovství světa sledovat v létě i v zimě.

Podívejte se: Jugas a Hubáček se bavili při florbale. Exhibici rozhodly nájezdy

Jaké budete mít Vánoce?

Vánoce prožiji klasicky na Moravě s rodinou. Pětadvacátého prosince pořádáme benefiční zápas. Dva dny si odpočinu, užiji a pojedu zpátky do Polska.

Budete mít čas o svátcích kvůli benefici vůbec lehnout k televizi, sledovat pohádky?

Největší nápor už je za námi. Poslední týden jsme museli dotáhnout všechny věci do konce. K tomu musím plnit tréninkový plán. Tím, že jsem byl zraněný, mám ho ještě nabitější, takže mi bere čas a sílu, ale na Štědrý den a Boží hod vánoční si udělám čas pro rodinu a nejbližší.

Dáte si i cukroví, nebo už se hlídáte?

Když je výdej, musí být i příjem, takže o svátcích se až tolik neomezuji. Na druhé straně byly časy, kdy jsem snědl dvacet chlebíčků a nic se nestalo, teď si dám pět a stačí mi. (úsměv)

Pojďme ještě k fotbalu. Jaký jste měl podzim?

Měli jsme raketový start do sezony, který nikdo nečekal. Po úvodních třech kolech jsme měli devět bodů. Pak přišel takový útlum, ale na konci podzimu se to zase dalo dohromady, takže střed tabulky nakonec odpovídá našim výkonům. Před týmy ze spodku tabulky máme nějaký náskok, daleko to není nahoru, na jaře budeme mít o co hrát. Jinak deset kol jsem nastupoval stabilně, pak sice trenér provedl změnu a posadil mě, ale nějakou pozici v týmu jsem si vybudoval, místo v kádru mám, ale pokud nebudu lepší než ostatní, hrát prostě nebudu.

Vy jste se na podzim zranil. Co vás trápilo?

Měl jsem problémy s kolenem, takže poslední čtyři zápasy jsem vynechal. Nic vážného to nebylo. Poslední měsíc jsem trénoval individuálně v týmu, nyní plním tréninkový plán.

Na návratem do Česka neuvažujete?

Zatím ne. V Polsku jsem naprosto spokojený. Soutěž je oproti Česku nadstandardní. Zázemí, infrastruktura i zájem diváků je prostě výš. Samozřejmě být ve Slavii, Spartě nebo v Plzni je něco jiného, ale takových klubů je v Polsku z šestnácti čtrnáct. Ale vždycky jsem říkal, že se jednou vrátím domů do Zlína, ale ten čas ještě nenastal, a dokud to půjde, chci být v zahraničí.

Co vůbec říkáte na Zlín, kterého čeká na jaře těžký boj o udržení v nejvyšší soutěži?

Vím, že v posledních letech neměl Zlín nikdy dobré jaro, ale snad se to konečně otočím. Věřím, že se Zlín v lize zachrání. Pořád je to klub mého srdce. Důležité bude, jak vstoupí do jarních odvet. Mají sice trošku těžší los. Začínají s Baníkem, pak v Pardubicích, kde se to bude asi lámat, ale doufám, že i když půjdou do baráže, tak ji zvládnou a soutěž udrží. Sestup by byl totiž katastrofou nejen pro Zlín, ale celé okolí.