„Nezapomenutelných pětadvacet let tohoto krásného sportu, který jsem od malička snil hrát na profesionální úrovni. Podařilo se mi to a jsem šťastný, že jsem mohl tenhle život zažít. Poznal jsem spoustu skvělých přátel, lidí a míst,“ líčí.

„Dlouho jsem se rozhodoval, kam má cesta bude pokračovat a nebylo to lehké, když celý život milujete tuhle hru. Ale nastal čas poznat i život z té druhé stránky. Nyní mě čeká nová výzva a já se na ní nesmírně moc těším. Kdybych měl popsat všechny své zážitky bylo by to možná i na knížku,“ uvedl v prohlášení.

Ve FORTUNA:LIZE celkem strávil pět sezon, ve 105 zápasech zaznamenal 16 branek a 11 asistencí. Ve Slavii získal mistrovský titul, zahrál si také za mládežnickou reprezentaci.

„Chtěl bych poděkovat všem trenérům, spoluhráčům, lidem, kteří se o mě ve fotbalovém prostředí starali. Největší poděkování však patří celé mé rodině. Ona mi umožnila dát se na tuhle dlouhou cestu, bez jejich podpory bych to nikdy nedokázal,“ dodal závěrem.

Lukáš Železník patří mezi zlínské odchovance. Útočník v klubu, kam v roce 2003 přišel jako malý žáček, prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Ševcům svými góly pomáhal ve druhé lize k postupu do nejvyšší soutěže a po skvělém podzimu 2015 si řekl o přestup do Slavie.

V silné konkurenci se do sestavy nedostal, na hostování v Mladé Boleslavi se vážně zranil.

Po návratu do Baťova města si s Fastavem zahrál Evropskou ligu, do někdejší formy se už ale nikdy nevrátil. „To byl asi takový ten vrchol kariéry tady ve Zlíně,“ míní.

Za rodný Zlín odehrál více než dvě stě utkání napříč všemi soutěžemi, zařadil se mezi klubové legendy. „Na Zlín bude vždycky vzpomínat v dobré. Srdcem jsem pořád Zlíňák,“ vzkazuje

Naposledy hrál v Opavě, kde se v zimě dohodl na rozvázání smlouvy. Nyní ve fotbale končí, vydá se jiným směrem.