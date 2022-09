„Nic necítím a snad už ani nebudu,“ doufá s úsměvem bývalý hráč Jablonce, Slavie či Plzně, který na klubové úrovni působil také v německé Bundeslize.

Proti soupeři z nižší soutěže se vůbec nešetřil.

Tělo již otestoval v trénincích, do zápasu šel naplno. „Cítil jsem se až nečekaně dobře. Síla ani kondice mi nechyběly, což mě docela překvapilo. Sice jsem věděl, že fyzicky to bude v pohodě, ale že to zvládnu až takhle, jsem neočekával,“ přiznává.

I když to Hloušek nechce zakřiknout, po pohárovém duelu v Brně to vypadá, že by mohl zvládnout delší porci minut i v lize.

Ještě musí získat herní jistotu, nabrat zápasovou praxi. Pro borce s jeho minulostí by to však neměl být žádný extra problém.

Odchovanec Semil se zranil letos v dubnu při zápase s Jabloncem, v jehož dresu si odbyl ligovou premiéru.

Při domácím remíze 1:1 vstřelil brzy gól, pak zavinil penaltu a ještě před půlí musel po souboji s Malínským střídat.

„Já jsem už týden před tím zápasem bojoval s achilovkou. Šel jsem přes bolest a na konci první půle mi prasklo lýtko,“ popisuje začátek zdravotních trablů a komplikací.

Zatímco lýtko brzy vykurýroval, achilovka jej zlobila dál. „Celou dobu jsem v ní měl zánět, který se postupně čím dál víc zvětšoval. Všechno se to nakumulovalo na konci minulé sezony, kdy byl zánět opravdu velký. Proto ta pauza trvala tak dlouho,“ vysvětluje.

HRÁT JAKO V LIZE

V lize v posledních dvou duelech odehrál jenom čtrnáct minut, v poháru proti Startu Brno ale absolvoval celý zápas.

Ševcům pomohl k výhře 3:0. „Před utkáním jsme si všichni říkali, ať hlavně k utkání od začátku přistoupíme zodpovědně a s nasazením, prostě jako když hrajeme ligu, že nás to pak odmění, což se i stalo,“ pochvaluje si.

„Hlavně jsme se nechtěli dostat do nějakých problémů. Všichni jsme si přáli, abychom utkání rozhodli už v první půli, což nám vyšlo. Bohužel druhý poločas trošku ovlivnila červená karta. Zápas jsme chtěli dohrát v klidu a bez zranění. Podvědomě jsme se možná trošku šetřili, ale jelikož jsme celkem dlouho hráli v deseti, bylo to pro nás celkem náročné, i když jsme vedli 3:0,“ pokračuje.

Dal gól, zařídil penaltu. Spokojenost? Adekvátní by byly tři branky, míní Silný

Zlíňané nakonec tříbrankový náskok bez problémů uhájili a zajistili si postup do dalšího kola.

Nyní ale musí na pohár zapomenout, před nimi je další těžký ligový duel.

Ševci se v neděli postaví Hradci Králové.

Východočeši po osmi kolech znovu drží pozici v elitní šestce.

Dokazují, že jejich loňské výkony ani výsledky nebyly dílem náhody. „Hradec je pro každého strašně nepříjemný a nechutný soupeř. Proti němu se hraje opravdu špatně,“ říká.

„Jeho hráči pečlivě plní přesně danou taktiku, úkoly. Žádný z nich si nedovolí nic podcenit, vypustit. Bude to s nimi ohromně těžké,“ tuší.

DÁT PRVNÍ GÓL

Ševci na jaře podlehli votrokům 1:2 a pokud chtějí v neděli uhrát lepší výsledek, musí přidat na bojovnosti i zarputilosti, převést víc v ofenzivě. „Pokud budeme hrát, co umíme a je nám vlastní, utkání zvládneme,“ je přesvědčený.

Moravané potřebují skórovat jako první, jít do vedení. „Je to hodně důležité, ale na druhé straně s Brnem jsme prohrávali 0:1 a já byl o poločasové přestávce přesvědčený, že to otočíme. A nebýt penalty, tak jsme to zvládli,“ nepochybuje.

Proti Hradci ale očekává jiné střetnutí než domácí souboj s Brnem.

Pohodový postup v poháru kazí fotbalistům Zlína jen vyloučení záložníka Hlinky

Zlíňané se nebudou moct spolehnout ani na fanoušky, duel se bude hrát v komorních kulisách mladoboleslavské arény, kde jsou votroci v dočasném azylu.

„V Mladé Boleslavi je hezký stadion, ale zvláštní atmosféra, což by mi potvrdilo hodně ligových hráčů. Když se k tomu přidá styl hradeckého týmu, nečeká nás tam nic jednoduchého, ale s tím musíme počítat,“ dodal Hloušek.