Že je vysoký gambijský fotbalista definitivně zpátky, potvrdil v sobotu na Slovensku. Proti Trenčínu se blýskl dvěma brankami a byl jednou z hlavních postav obratu Fastavu z 0:2 na 5:2.

„Jsem nadšený a moc rád, že jsem znovu skóroval,“ radoval se po povedeném vystoupení africký forvard.

Poprvé skóroval v 58. minutě, kdy brankáře překonal střelou mezi noh, podruhé se trefil hlavou v 73. minutě.

„Oba góly pramenily z tvrdé práce, kterou jsme všichni prošli od začátku letní přípravy a taky díky plnění toho, co po nás kouč chce,“ říká na klubovém webu Fastavu Jawo.

Výhry nad Trenčínem si považoval. „Byl to dobrý test pro nás všechny, prvních pětačtyřicet minut po začátku letní přípravy. Po náročných tréninkových dávkách jsme potřebovali podobný zápas. Soupeř byl dobrý na míči, pořádně nás prověřil,“ pronesl Jawo.

Ševci se předvedli hlavně ve druhé půli. Trenčínu od 57. do 75. minuty nastříleli pět branek a výsledek bleskově otočili. Přitom ještě v úvodu druhé půle prohrávali 0:2.

„Nikdy není snadné se vypořádat s nepříznivým vývojem, ani tentokrát tomu nebylo jinak. Nejdůležitější je mít dobrý charakter a silné myšlení,” ví dobře dvougólový střelec.

V útoku si náramně rozuměl s netradičními parťáky Nečasem a Chwaszczem. Všichni tři dravci totiž na Slovensku skórovali.

„Nejde ani tak o to, s jakým spoluhráčem nastupujete. Hrajeme v rozestavení, jaké určí trenér, a to, co po nás chce. Myslím si, že v současnosti si vyjdu vstříc s kýmkoli, koho trenér pošle na hřiště,“ říká Jawo.

„Každý má svou roli v týmu a musí být připraven na hřišti odvést maximum a bojovat jeden za druhého,” přidává.

Jak na tom ševci doopravdy jsou, naznačí středeční duel v Bratislavě, kde se postaví slovenskému mistrovi.

„Na zápas se Slovanem se těším. I když jenom vím, že soupeř hráli Evropskou ligu, očekávám stejně jako s Trenčínem těžký zápas,“ dodal Jawo.