Na jaře se trefil pouze za béčko, v prvním týmu skóroval skoro po roce a půl. Záložník Zlína David Tkáč se střelecky probouzí, pomalu se vrací do někdejší formy. V sobotu dvěma přesnými zásahy skolil Líšeň, ševcům v generálce pomohl k obratu.

Fotbalisté Zlína se v generálce utkali s Líšní. | Video: Jan Zahnaš

„Dva góly jsem dal v mužích vůbec poprvé,“ přiznává s úsměvem jednadvacetiletý středopolař.

Tkáč dává zapomenout na Roberta Hrubého.

Příznivci na Letné znovu skloňovali jeho jméno a bavili se o jeho rostoucí formě.

„To nevím. Ještě je furt co dohánět, ale zase zdraví drží, po dlouhé době jsem začal s kluky přípravu a vydržel až do ligy. Góly mi mohou jedině pomoct,“ ví dobře uzdravený zlínský klenot.

Také trenér Pavel Vrba se od šikovného záložníka dost slibuje.

S dalším mladíkem Slončíkem by měl v nadcházející sezoně táhnou ofenzivu Moravanů. „David byl dlouho zraněný, na jaře se spíše dotrénovával a dával zdravotně do kupy. Věřím, že po letní přípravě, kterou absolvoval celou, to zase bude ten Tkáč, kterého znáte z minulosti,“ přeje si nejen známý kouč.

„Snad bude podávat stejné výkony jako dřív a bude zase důležitým hráčem pro mužstvo. David se cítí v pořádku, příprava mu pomohla, měl by se vrátit do dřívější formy,“ očekává také Vrba.

Vrba proti Líšni zkoušel hru na tři stopery, hledá šestku, vyzdvihl charakter

Tkáč proti Líšni odehrál druhý poločas a patřil mezi nejaktivnější borce.

Svůj povedený výkon korunoval dvěma góly. Další akce a průniky nedotáhl.

„Do vápna se tlačím vždycky, dneska mi to vyšlo,“ culil se po obratu.

Ševci zdolali Líšeň 4:2 a naladili se na start FORTUNA:LIGY. „Může to být pro nás vzpruha, protože jsme to otočili z 0:2. Zjistili jsme, že i když prohráváme, nemáme se čeho bát,“ uvedl.

Přitom ve velkém vedru, které nejen v Baťově městě o víkendu panovalo, to měly oba týmy velmi složité.

Horko samozřejmě bylo i Tkáčovi. „Nebylo to vůbec příjemné. S kluky jsme pět minut seděli na lavičce a už jsme se potili,“ přiznává s úsměvem. „Museli jsme jít do stínu, ale pro všechny to bylo stejné,“ přidává.

V generálce tekla krev. Dva hráče odvezla sanitka. Ševci ve vedru zdolali Líšeň

Ševci jsou ale kondičně velmi dobře nachystaní, což ukázala i generálka. Ve druhém poločase Brňany zmáčkli, z převahy vytěžili tři branky.

Nerozhodilo je ani zranění útočníka Ndiayeho či odstoupení Fantiše chvíli před začátkem utkáním.

Přípravu tak absolvovali bez jediné porážky. „Některé výkony ale nebyly dobré,“ ví Tkáč. „Třeba remíza s Opavou byla nezasloužená,“ míní.

Věří ale, že si výsledkovou pohodu ševci přenesou i do sezony. „Už se na ligu moc těším,“ přiznává.